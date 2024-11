Cuffie on-ear JBL di qualità premium al 52% di sconto su Amazon

JBL è un'azienda leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 52% sulle sue cuffie bluetooth on-ear per un costo finale e totale d'acquisto di 24€.

Cuffie JBL a 24€: offerta choc su Amazon per il Black Friday

Le cuffie JBL T510BT offrono un’esperienza audio senza fili di alta qualità, ideale per chi cerca comodità e prestazioni. Grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, trasmettono bassi potenti e avvolgenti, assicurando un suono eccezionale per tutta la giornata. La connessione Bluetooth senza fili elimina ogni ingombro, consentendo un ascolto libero e senza compromessi.

Un grande punto di forza delle T510BT è l’autonomia: con una ricarica completa in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, queste cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale. Inoltre, la funzione di ricarica veloce permette di ottenere 2 ore di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica, ideale per chi ha una vita dinamica e sempre in movimento.

La funzionalità Multipoint offre grande versatilità: puoi passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all’altro, ad esempio da un video sul tablet a una chiamata sul cellulare, rendendole perfette per la gestione multitasking. Inoltre, con il pulsante multifunzione, puoi attivare comodamente il tuo assistente vocale preferito.

Il design leggero, pieghevole e comodo le rende pratiche da trasportare e piacevoli da indossare anche per lunghi periodi. I padiglioni auricolari morbidi e l’archetto imbottito garantiscono un comfort superiore, adattandosi perfettamente a ogni esigenza.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto super del 52% sulle cuffie JBL bluetooth on-ear per un costo finale e totale d'acquisto di 24€.

