Cuffie Motorola: design elegante e suono firmato Bose, MAXI SCONTO attivo

Motorola è un'azienda con una lunga storia nel settore mobile e insieme a Bose, leader nella produzione di dispositivi audio, ha realizzato un paio di cuffie che oggi, su Amazon, vengono maxi scontate del 43% per un prezzo totale e finale di 85,92€.

Tutte le caratteristiche di queste cuffie Motorola/Bose

Le cuffie Bluetooth Motorola offrono un’esperienza audio superiore, grazie ai due driver dinamici che garantiscono un suono ad alta risoluzione. Potrai goderti voci nitide e bassi profondi, con una qualità audio professionale, tre volte più dettagliata rispetto agli standard comuni.

Con la tecnologia Dolby Head Tracking e Dolby Atmos, sarai immerso in un suono multidimensionale che ti metterà al centro della scena. Ogni nota e ogni effetto sonoro saranno riprodotti con estrema precisione, regalandoti un’esperienza d’ascolto cinematografica.

Le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore dinamico, che ti permette di scegliere il livello ottimale di isolamento per proteggerti dai rumori indesiderati. Che tu sia in viaggio, al lavoro o in palestra, potrai concentrarti solo sulla tua musica.

Grazie all’integrazione perfetta con l’ecosistema Moto, puoi configurare, personalizzare e controllare ogni dettaglio della tua esperienza di ascolto in modo intuitivo, adattando le impostazioni alle tue preferenze. L’autonomia è eccezionale: le cuffie offrono fino a 30 ore di riproduzione, con sette ore di ascolto continuo e numerose ricariche extra grazie alla custodia. Inoltre, la ricarica wireless elimina la necessità di cavi, offrendoti un’esperienza pratica e senza ingombri.

