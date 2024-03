cssday 2024: venerdì 5 Aprile a Faenza

Mancano ormai solo pochi giorni al cssday 2024, X edizione dell'evento italiano dedicato a CSS, alla sua sintassi, alle sue regole e alla sua evoluzione. Questa conferenza, completamente incentrata sul linguaggio per la formattazione e la stilizzazione di pagine Web e Web application, si terrà venerdì 5 Aprile in modalità ibrida: sia in presenza, presso il Cinema Teatro Sarti di Faenza, che online, in streaming.

Di cosa si parlerà durante il cssday 2024

Il cssday 2024 è nato come track del jsday, appuntamento dedicato agli sviluppatori JavaScript, grazie all'impegno del team di Kerning e al GrUSP. Il suo obbiettivo è quello di restituire dignità ad una tecnologia spesso sottovalutata ma fondamentale per la user experience online.

La lineup, qui la lista completa degli interventi, si avvale della presenza di speaker che proporranno talk su tecniche di sviluppo, novità e nuove tendenze di CSS. Si parlerà delle sfide legate alla scrittura del codice, degli elementi chiave del linguaggio, di accessibilità e dell'importanza di utilizzare CSS puro in luogo dei framework.

Ma vi sarà spazio anche per argomenti come lo sviluppo di animazioni, le basi della tipografia fluida, APCA (Accessible Perceptual Contrast Algorithm) per l'accessibilità dei colori, le probabili innovazioni di CSS4 e il design system Utopia.

I biglietti del cssday 2024 con codice sconto per i lettori di HTML

Come anticipato, si potrà partecipare all'appuntamento sia di persona a Faenza che assistendo ai talk via Internet. Il cssday 2024 è anche un'occasione per incontrare professionisti e appassionati dello sviluppo per il Web, fare networking, scambiare esperienze e, naturalmente, acquisire nuove competenze mantenendosi aggiornati su tutte le novità di CSS. Chi sceglierà l'opzione da remoto potrà sfruttare una piattaforma che consente di interagire con gli speaker e il pubblico. Così come di visitare gli stand degli sponsor.

È ancora possibile acquistare i biglietti del cssday 2024. Il codice media_HTMLIT permette di accedere ad uno sconto del 10% per partecipare in presenza alla più importante conferenza italiana su CSS. Non mancare!