cssday 2024: aperta la Call For Paper

cssday 2024, 10° edizione della conferenza italiana dedicata a CSS, si terrà il 5 aprile 2024 alle 09:30 presso il Cinema Teatro Sarti in Via Carlo Cesare Scaletta 10 a Faenza. In preparazione dell'appuntamento i ragazzi del GrUSP hanno lanciato una Call For Paper che permette a tutti gli interessati di proporre il proprio talk entro il 30 novembre 2023.

Rispondi alla Call For Paper del cssday 2024

Avrai così la possibilità di condividere le tue conoscenze, esperienze, competenze e, se lo desideri, di presentare il tuo caso di studio al pubblico di un appuntamento incentrato su uno dei più popolari standard per lo sviluppo Web. Partecipando avrai anche l'occasione di farti conoscere, il cssday 2024 sarà un'opportunità di networking per costruire la tua rete professionale e divenire parte attiva delle conversazione su temi di tuoi interesse.

Nel caso in cui il tuo talk dovesse essere selezionato potrai presentarlo di persona durante l'evento di Faenza. Avrai accesso completo alla conferenza e potrai partecipare ad una cena con il team del cssday e gli speaker. A tua disposizione anche una notte in hotel o, in alternativa, una sponsorizzazione gratuita per la tua azienda.

Se hai intenzione di presentare più proposte puoi farlo, scegli semplicemente quelle che pensi siano le 3 opzioni migliori e crea un abstract che vada dritto al punto. Ricordati inoltre che ogni sessione dura tra i 35 e i 40 minuti, inclusi il tempo per le eventuali domande che verranno fatte dal pubblico.

La Call For Paper è strutturata in 4 brevi sezioni per raccogliere i dati relativi al talk e alla tua partecipazione come speaker. Per maggiori informazioni, iscrizioni e proposte non ti resta che visitare questa pagina.

Biglietti Very Early Bird

Nato come track del jsday e dallo stesso team di Kerning, il cssday giunge così alla sua 10° edizione. Nel corso dell'evento si parlerà di CSS, UX, accessibilità, testing, design, metodologie di sviluppo e molto altro. L'appuntamento verrà trasmesso anche online, in modalità ibrida, e sarà quindi accessibile anche da remoto. I talk verranno presentati tutti dal vivo a Faenza.

È già possibile acquistare i biglietti in Very Early Bird che, ad un prezzo scontato e a disponibilità limitata, includono l'accesso alla conferenza in presenza, pranzo e coffee break, accesso alla venue virtuale e alle registrazioni. Non sono invece inclusi i workshop.