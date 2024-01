cssday 2024: lineup e codice sconto

cssday 2024 è la 10° edizione della conferenza italiana dedicata a CSS. Linguaggio Web based fondamentale per la formattazione e la stilizzazione delle pagine HTML.

Cosa è il cssday 2024

L'evento nasce come track del jsday, altro appuntamento di grande successo dedicato agli sviluppatori JavaScript. Animato dallo stesso team di Kerning, il cssday nasce con l'obbiettivo di restituire dignità ad una tecnologia che permette di rendere tutti i siti più leggibili, interattivi e, elemento non secondario, belli da vedere. Parliamo del resto di uno degli strumenti più potenti e allo stesso tempo più sottovalutati tra quelli a disposizione di chi fa del Web il proprio mestiere.

Il cssday 2024 si svolgerà Venerdì 5 Aprile in modalità ibrida, quindi sia di persona presso il Cinema Teatro Sarti di Faenza, che online. L'evento trasmesso da remoto avrà luogo su una piattaforma che consentirà di interagire con gli speaker e il pubblico nonché di visitare gli stand degli sponsor. Oltre alla conferenza, quest'anno è previsto un workshop dedicato ai Design System che si svolgerà sempre a Faenza, il 4 Aprile.

La lineup del cssday 2024

In attesa del giorno della conferenza è già disponibile l'elenco dei talk, e dei relativi speaker, che avranno luogo nel corso del cssday 2024.

Il menu è particolarmente ricco:

Massimo Artizzu , Web Architect @ Antreem, parlerà delle sfide legate a scrivere CSS oggi;

, Web Architect @ Antreem, parlerà delle sfide legate a scrivere CSS oggi; Daniela Bonvini , Frontend developer @ SparkFabrik, proporrà un viaggio nella destrutturazione degli elementi chiave di CSS per una comprensione approfondita del suo funzionamento;

, Frontend developer @ SparkFabrik, proporrà un viaggio nella destrutturazione degli elementi chiave di CSS per una comprensione approfondita del suo funzionamento; Claudio Caciagli , CEO @ AltaSartoria, mostrerà con ironia come sia possibile distruggere l'accessibilità, anche inconsapevolmente;

, CEO @ AltaSartoria, mostrerà con ironia come sia possibile distruggere l'accessibilità, anche inconsapevolmente; Luca Del Puppo , Senior Software Developer @ NearForm, sosterrà l'importanza di riappropriarsi del potere del CSS puro, esplorando le funzionalità che possono semplificarci la vita;

, Senior Software Developer @ NearForm, sosterrà l'importanza di riappropriarsi del potere del CSS puro, esplorando le funzionalità che possono semplificarci la vita; Enrico Giacomazzi , Freelance consultant, cercherà di fare di luce sulla teoria necessaria per sviluppare animazioni che simulano il comportamento di oggetti dotati inerzia, attriti e forze di interazione;

, Freelance consultant, cercherà di fare di luce sulla teoria necessaria per sviluppare animazioni che simulano il comportamento di oggetti dotati inerzia, attriti e forze di interazione; Stefano Minoia , Accessibility Specialist & Front End Developer @ DigiVisionTech, esplorerà le basi della tipografia fluida, analizzando le sfide per l'accessibilità quando si progetta o si implementa un sistema di questo tipo;

, Accessibility Specialist & Front End Developer @ DigiVisionTech, esplorerà le basi della tipografia fluida, analizzando le sfide per l'accessibilità quando si progetta o si implementa un sistema di questo tipo; Agnese Ragucci , UI & DS Designer @ Buildo, introdurrà l'APCA (Accessible Perceptual Contrast Algorithm), nuova frontiera nel mondo dell'accessibilità dei colori;

, UI & DS Designer @ Buildo, introdurrà l'APCA (Accessible Perceptual Contrast Algorithm), nuova frontiera nel mondo dell'accessibilità dei colori; Eleonora Rocchi, Team leader, si addentrerà nei misteri di CSS4 perlustrandone le probabili innovazioni e condividendo spunti e riflessioni sul futuro della modellazione dello stile;

Kevin Shallvari, FrontEnd Dev @ Tot.Money, parlerà di Utopia, un design system che prova ad eliminare i principali avversari degli sviluppatori CSS: i breakpoint.

Codice sconto per i lettori di HTML.it

I biglietti per partecipare al cssday 2024 sono disponibili su questa pagina. Non perdere il più importante evento italiano su CSS e usa il codice media_HTMLIT per assicurati uno sconto del 10%.