jsday 2024: online la lineup dell'evento

L'11 e il 12 aprile a Verona sarà jsday 2024, 13ª edizione della conferenza italiana su JavaScript e il suo ecosistema organizzata dal GrUSP. Un evento di livello internazionale durante il quale tutte le sessioni verranno tenute in Inglese. La lineup completa è ora online sul sito Web ufficiale dell'appuntamento. Sono quindi disponibili tutti i dettagli dei talk che vedranno come protagonisti Frontend engineer, Tech Lead, Software engineer, Developer ed esperti in forza alle principali aziende dell'IT.

I temi del jsday 2024

Il jsday 2024 sarà un'occasione per imparare, incontrarsi, confrontarsi e aggiornare le proprie conoscenze su temi di tendenza legati a JavaScript. Si parlerà quindi di un linguaggio come TypeScript ma anche di framework come NodeJS, React e Next.js così come di Cloud, Intelligenza Artificiale (ChatGPT, Copilot..), accessibilità e prestazioni delle applicazioni. Gli speaker coinvolti sono ben 16, per una duegiorni durante la quale sarà impossibile non trovare degli spunti preziosi per migliorare le proprie capacità nel coding.

Aashima Ahuja, Senior Frontend engineer @ Fareharbor, parlerà di React 18 e prestazioni;

Aris Markogiannakis, Senior Tech Lead, CityJS Founder/Organiser, tratterà di Microfrontend distribuiti su Vercel;

Craig Spence, Architect @ HeroDevs, introdurrà un linguaggio multi-paradigma come Rust nell'ottica di un front-end engineer;

Eileen Fürstenau, Software Engineer @ MaibornWolff, approfondirà alcune funzionalità di Next.js come l'ottimizzazione delle immagini;

Fahad Heylaal, Principal Engineer @ DAZN, presenterà i vantaggi della feature management per le applicazioni JavaScript;

Lizzie Siegle, Developer Evangelist @ Twilio, parlerà di LangChain Agent e Tool con Twilio o SMS;

Lorenzo Pieri, Full Stack Software Engineer @ Birdie, spiegherà perché non farsi intimidire dall'event loop di NodeJS;

Luca Del Puppo, Senior Software Developer @ NearForm, ci farà scoprire alcune delle funzionalità meno note di JavaScript;

Luca Mezzalira, Principal Solutions Architect @ AWS, tratterà di tuning delle performance con AWS Lambda;

Marco Cedaro, Engineering Director @ Storio Group, si concentrerà sui costi delle decisioni tecniche e sul loro impatto sulle compagnie;

Marco Ippolito, Senior DX Engineer @ NearForm | Node.js core member, svelerà tutti i segreti della Abstract Syntax Tree analysis;

Mathilde Buenerd, Senior Frontend developer @ Shopify, spiegherà perché è necessario imparare le linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web;

Maurizio Mangione, Head of Career Success @ Boolean, racconterà della sua decisione di abbandonare l'industria del tech dopo 20 anni;

Mihaela-Roxana Ghidersa, Technical Lead @ Signant Health, presenterà un talk sulla AI Integration per gli sviluppatori;

Sabrina Jodexnis, GDE Web Technologies / Web Developer / Accessibility / WTM Ambassador, parlerà del processo che permette di rendere un sito Web accessibile;

Gonzalo Beviglia, Staff Software Engineer @ Box, esplorerà i diversi livelli di carriera per un JavaScript Developer;

Biglietti scontati per la community di HTML.it

Avete deciso di partecipare al jsday 2024 l'11 e il 12 aprile a Verona? Sappiate che con il codice media_HTMLIT potrete usufruire di uno sconto sul prezzo del biglietto d'ingresso. All'evento è possibile accedere sia di persona che online.