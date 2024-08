CrowdStrike: si mira alla rinascita, l'azienda riceve un "premio"

Qualche settimana dopo aver provocato un disastro informatico globale a causa di un aggiornamento software difettoso, CrowdStrike non ha evitato di affrontare le conseguenze. Anzi, il presidente della società, Michael Sentonas, ha scelto di affrontare la situazione con umiltà e trasparenza, accettando il premio per il "Fallimento Epico" ai Pwnie Awards.

Questo riconoscimento, ironicamente consegnato durante Def Con, una delle più grandi conferenze di sicurezza informatica, ha segnato un momento cruciale per CrowdStrike. I Pwnie Awards si sono svolti subito dopo la conferenza Black Hat, dove CrowdStrike aveva uno degli stand più grandi, distribuendo gadget e action figure gratuite ai partecipanti.

Un portavoce dell'azienda ha spiegato che il messaggio di CrowdStrike alla comunità di Black Hat era di "gratitudine e apprezzamento". Nonostante l'errore commesso, l'azienda ha voluto ringraziare la comunità per il supporto e l'attenzione ricevuti.

Il pubblico darà una seconda possibilità a CrowdStrike

Il video del discorso di accettazione di Sentonas è stato condiviso online e ha ricevuto un'accoglienza positiva sia dal pubblico della conferenza che da quello dei premi. La risposta del pubblico è stata sorprendentemente calorosa, dimostrando una volontà di dare a CrowdStrike una seconda possibilità. Questo gesto di trasparenza e accettazione degli errori ha suscitato apprezzamento, dimostrando come l'umiltà possa contribuire a recuperare la fiducia persa.

Gli organizzatori dei Pwnie Awards hanno spiegato che il premio è stato aggiunto all'ultimo minuto, poiché era impossibile ignorare l'incidente causato da CrowdStrike. Quando un trofeo comicamente grande è stato portato sul palco tra gli applausi, Sentonas ha ammesso: "Questo non è sicuramente il premio di cui essere orgogliosi". Tuttavia, ha sottolineato l'importanza di assumersi la responsabilità non solo per i successi, ma anche per gli errori.

Sentonas ha concluso il suo discorso affermando che avrebbe portato il trofeo al quartier generale di CrowdStrike e lo avrebbe esposto in un posto visibile come promemoria costante del loro obiettivo: proteggere le persone. Ha ribadito che l'errore non deve ripetersi e che la responsabilità e l'umiltà sono fondamentali per il futuro dell'azienda.