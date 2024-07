Tilt informatico: CrowdStrike ricostruisce il guasto dell'update

Il recente incidente informatico che ha colpito numerosi sistemi a livello globale il 19 luglio 2024 è stato causato da un errore in un aggiornamento del software Falcon Sensor di CrowdStrike. L'azienda ha spiegato dettagliatamente sul proprio blog che la fonte del problema risiedeva in un file denominato "291", incluso nell'aggiornamento, che ha provocato malfunzionamenti su molteplici dispositivi Windows.

L'aggiornamento difettoso, pensato per migliorare la protezione contro attacchi informatici, ha invece causato un arresto anomalo di numerosi computer e server in tutto il mondo. Inizialmente, si era ipotizzato che l'incidente fosse dovuto a un attacco hacker, ma CrowdStrike ha smentito queste speculazioni, confermando che si trattava di un errore interno.

Per risolvere il problema, CrowdStrike ha rapidamente rilasciato un aggiornamento correttivo specifico per il file incriminato, Channel File 291. Oltre a ciò, l'azienda ha fornito una guida dettagliata per correggere manualmente il bug su ogni macchina colpita. Per garantire un supporto completo ai propri clienti, CrowdStrike sta offrendo assistenza diretta per risolvere eventuali problemi residui.

Disagi a livello globale

Gli utenti che hanno subito l'arresto anomalo sono invitati a seguire le istruzioni fornite da CrowdStrike per correggere il problema. Le informazioni più recenti sulla risoluzione dei problemi possono essere trovate sul blog dell'azienda e sul Portale di supporto.

L'incidente ha avuto ripercussioni significative, causando disagi a livello globale per aziende e utenti. Come conseguenza, il titolo di CrowdStrike ha subito una flessione in borsa. Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza informatica e i rischi associati agli aggiornamenti software.

CrowdStrike si impegna a migliorare i propri processi per prevenire simili incidenti in futuro e a tenere informati i clienti sugli sviluppi relativi all'analisi delle cause dell'errore. Questo evento evidenzia la necessità di affidarsi a sistemi di sicurezza informatica robusti e di avere procedure di backup adeguate. È cruciale mantenersi aggiornati sugli sviluppi e seguire le istruzioni ufficiali per ridurre i potenziali rischi e proteggere i propri sistemi informatici.