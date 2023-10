CROLLA IL PREZZO del Microsoft Surface Pro 9 con l'OFFERTA di Amazon

I Surface di Microsoft costituiscono una linea di dispositivi ibridi che combinano le funzionalità di un laptop e di un tablet. Questi dispositivi sono progettati per offrire flessibilità e versatilità agli utenti. Solitamente, i Surface sono dotati di un touchscreen ad alta risoluzione e una tastiera rimovibile o pieghevole, che consente di utilizzarli come laptop o tablet a seconda delle esigenze. Oggi segnaliamo un'ottima offerta sul Microsoft Surface Pro 9 su Amazon: 17% di sconto per un prezzo finale di 1098,99€ per un risparmio totale di ben 231€.

Il prezzo crolla e il portafogli vacilla: ottima offerta per il Microsoft Surface Pro 9

Il Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo eccezionale per chi cerca potenza e versatilità. Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe, offre prestazioni sorprendenti per la produttività, il gioco e lo streaming. Il suo touchscreen PixelSense da 13 pollici è ideale per l'uso di una penna digitale e si integra perfettamente con Windows 11 Home. Una delle caratteristiche più impressionanti è la lunga durata della batteria, che può durare fino a 15,5 ore con una sola carica, permettendoti di lavorare e divertirti tutto il giorno senza problemi.

Il design è elegante con un colore "Foresta" e un supporto integrato che ti consente di regolare l'angolazione dello schermo come preferisci. Inoltre, il dispositivo offre porte Thunderbolt 4 per una connettività avanzata e un scomparto integrato per riporre e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2 (venduta separatamente). Se stai cercando un dispositivo versatile e potente per le tue esigenze di lavoro o intrattenimento, il Microsoft Surface Pro 9 è una scelta eccellente con il suo mix di prestazioni e stile.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 17% sul Microsoft Surface Pro 9 per un prezzo d'acquisto finale pari a 1098,99€.

