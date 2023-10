CROLLA DI 100€ il prezzo del Notebook Acer DEFINITIVO

Asus è un'azienda multinazionale specializzata nella produzione di hardware elettronico. Oggi Amazon applica uno sconto del 13% sul notebook Asus facendo crollare il prezzo di 100€ per un totale di 699,00€.

L'ASUS presenta un notebook che farà delizia dei tuoi occhi con il suo display NanoEdge dalle cornici sottili e nitide. Questo schermo offre ampi angoli di visione e, cosa ancora più importante, è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, riducendo così il rischio di affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

La cerniera lay-flat a 180° rende questo notebook estremamente versatile, permettendoti di condividere il tuo schermo con chi ti circonda in modo semplice e comodo. Inoltre, la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati, offrendo un comfort straordinario durante le tue attività quotidiane.

Sotto il cofano, questo notebook è un vero campione di prestazioni. Il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U e la scheda grafica Intel Iris Xe garantiscono una potenza eccezionale, mentre i 8GB di RAM e l'SSD PCIE da 512GB assicurano una fluidità senza precedenti nell'esecuzione delle tue applicazioni e nell'accesso ai tuoi dati.

Grazie alla tecnologia ASUS Intelligent Performance (AIPT), il notebook offre un design termico ultra-efficiente, una soluzione per il risparmio energetico e aumenta in modo intelligente le prestazioni della CPU. Questo si traduce in una durata della batteria eccezionale per un laptop che può durare tutto il giorno, oltre a rimanere silenzioso e fresco durante l'uso.

L'Asus Vivobook 15 è scontato del 13% su Amazon per un risparmio finale di ben 100€ per un prezzo d'acquisto di 699,00€.

