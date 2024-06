Croazia-Italia: dove guardarla in streaming anche dall'estero

L'Italia è artefice del proprio destino a EURO 2024. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Spagna, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno bisogno di un pareggio contro la Croazia per essere certi di passare agli ottavi di finale.

In caso di sconfitta, invece, andrà fatto qualche calcolo in più e sperare di passare tra le migliori terze classificate e, soprattutto, che la Spagna, già qualificata e certa del primo posto, non si lasci sorprendere dall'Albania. In quel caso arriverebbe una clamorosa eliminazione.

La partita si giocherà lunedì 24 giugno alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport oppure su RaiPlay. Se ti trovi all'estero e vuoi il commento in italiano ti servirà NordVPN.

Croazia-Italia in streaming in italiano all'estero: come fare?

NordVPN ti servirà per superare il blocco territoriale attivo sulle piattaforme streaming RaiPlay e NOW. Se provassi ad accedere da un paese straniero non potrai avviare la visione della partita e sperare di trovarla su una TV locale, con la certezza però di non avere il commento in italiano. Con NordVPN eviti tutta questa trafila:

Sottoscrivi un abbonamento NordVPN con lo sconto di giugno Lo scarichi sul tuo dispositivo Una volta avviato ed effettuato l'accesso potrai selezionare un server italiano A quel punto sarai libero di vedere Croazia-Italia in streaming in italiano anche all'estero, che si tratti di NOW o di RaiPlay

La funzione che ti permette di scegliere la posizione geografica di NordVPN ti dà l'opportunità di simulare la tua posizione nel nostro paese e quindi superare il blocco territoriale.

Il modo migliore per guardare la partita con il commento in italiano anche all'estero e con la miglior qualità possibile che ti viene offerta anche dalle connessioni veloci e super sicure di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.