Crédit Agricole ti premia con buoni Amazon: ecco cosa devi fare

Sei un nuovo cliente Crédit Agricole o hai intenzione di diventarlo? Allora non puoi perderti questa offerta: coloro che aprono un conto e inseriscono un apposito codice promo durante la registrazione, potranno ben 50 euro di buoni regalo Amazon, totalmente gratuiti. In più, utilizzando la carta per i propri acquisti, sarà possibile ricevere fino a 200 euro aggiuntivi in buoni regalo Amazon attraverso il cashback. Un'ottima iniziativa, dunque, lanciata da uno dei gruppi bancari più solidi e rinomati a livello internazionale.

Vantaggi e promozione Amazon

Crédit Agricole si presenta come la scelta ideale per i giovani: il conto online, 100% online, è a canone zero per i primi 6 mesi e azzerabile se sei under 35 e scegli di investire (con tasso di interesse annuo lordo fino al 3,25% per 12 mesi). Ogni titolare del conto che ne farà richiesta riceverà una carta di debito Visa, senza canone per i primi due anni. Questa carta potrà essere utilizzata per pagamenti online, negli esercizi commerciali fisici e tramite Wallet come Google Pay e Apple Pay. La gestione avviene tramite applicazione, dove è possibile visualizzare transazioni ed effettuare operazioni bancarie come bonifici SEPA e pagare bollettini.

Per ottenere il cashback in buoni regalo Amazon, dovrai necessariamente aprire un conto entro la fine di luglio, inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale "VISA". Una volta aperto il conto dovrai sottoscrivere la Visa entro la fine di settembre per ricevere i promessi 50 euro in buoni regalo Amazon.

È tuttavia possibile ricevere un eventuale bonus di 200 euro, sempre in buoni regalo Amazon, semplicemente utilizzando la carta per i propri acquisti. Riceverai:

25 euro se ne spendi 250

50 euro se ne spendi 500

100 euro se la spesa ammonta a 1.000 euro

150 euro per una spesa di 1.500 euro

200 euro, il massimo, superando i 2.000 euro

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dall'apertura del conto. È un'ottima promozione per sfruttare al massimo tutti i vantaggi digitali di Crédit Agricole e - al tempo stesso - ottenere una discreta somma di buoni Amazon da utilizzare per tutti i tuoi desideri: apri qui il tuo conto e non dimenticare di inserire il codice promo "VISA", i primi mesi di canone sono gratuiti.

