Crédit Agricole ti dà il benvenuto con 100 euro in Buoni Amazon

Alla ricerca di una gestione finanziaria flessibile? Il Conto Online di Crédit Agricole potrebbe essere di tuo interesse. Canone zero per i primi 9 mesi e possibilità di azzerarlo successivamente, l'accordo perfetto per giovani e meno giovani. Inoltre, potresti ottenere 100 euro in Buoni Amazon.

In che modo? Soltanto utilizzando la carta di debito Visa di Crédit Agricole puoi beneficiare di questa promozione. Basta usare il codice promozionale “VISA” al momento della sottoscrizione. Se questo non bastasse, presentando amici che aprono un conto e ne fanno uso, puoi guadagnare fino a 150 euro in ulteriori buoni regalo.

100 euro in Buoni Amazon ti aspettano con Crédit Agricole

L'innovazione non si ferma qui: il conto deposito offerto da Crédit Agricole presenta un interesse annuo lordo altamente competitivo. Per i primi tre mesi, il tasso è del 4%, per poi assestarsi al 3,75% nei successivi sei mesi. Accessibilità e sicurezza sono garantite, con un'applicazione mobile intuitiva e sicurezza online di alto livello, inclusi il Servizio 3D Secure e la funzionalità di pausa della carta in caso di necessità.

Un consulente dedicato sarà a tua disposizione per una gestione ottimale del denaro, sia a distanza che in filiale. Crédit Agricole si impegna a supportare ogni cliente con un servizio che abbraccia le esigenze individuali. Vuoi saperne di più su come attivare online il tuo conto? Clicca sul bottone qui sotto per ulteriori dettagli.

Inizia oggi a sfruttare questi vantaggi esclusivi offerti da Crédit Agricole. Perché accontentarsi quando puoi avere flessibilità, sicurezza e risparmio, oltre alla possibilità di ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon? Scopri tutto ciò che Crédit Agricole ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.