Crédit Agricole: promozione con Buoni Amazon fino a 250€

Crédit Agricole ha diverse offerte interessanti legate all'utilizzo dei suoi prodotti bancari, che permettono di accumulare buoni Amazon. Questi vantaggi sono perfetti per chi vuole risparmiare durante lo shopping online su uno dei principali e-commerce al mondo.

Scopriamo dunque come aderire a questa promozione di uno dei gruppi bancari più solidi presenti nel nostro Paese.

Crédit Agricole: fino a 250€ in Buoni Amazon!

Una delle offerte più allettanti di Crédit Agricole offre la possibilità di ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon per coloro che aprono un nuovo conto con loro. È un'opportunità interessante, ma per accedere a questo vantaggio è necessario soddisfare alcuni requisiti. Infatti, il bonus dei 250 euro è in realtà erogato in maniera dilazionata.

Infatti, i primi 150 euro sono garantiti con l'invito di 6 amici. I rimanenti 100 euro vengono erogati sottoscrivendo insieme al conto anche la Carta Debit Visa e con una spesa pari o superiore ai 1000 euro.

Il conto corrente online di Crédit Agricole non solo garantisce la possibilità di accumulare buoni Amazon, ma anche di ottenere vantaggi come un canone annuo gratuito per ben 2 anni, molteplici servizi gratuiti e un conto deposito con rendimenti garantiti per far crescere i risparmi. Con il conto deposito hai a disposizione un interesse del 3,8% annuo lordo per 6 mesi sui tuoi depositi.

Costi ed altro

La validità di questa promozione in esclusiva ONLINE è stata fissata per il 28 Marzo 2024. Oltre al conto corrente a canone zero 100% online i nuovi correntisti hanno a disposizione presso la Filiale più vicina un consulente dedicato disponibile negli orari di apertura.

Per conoscere la Filiale Crédit Agricole più vicina ti basterà andare in fondo alla pagina e selezionare "Trova Filiale".

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.