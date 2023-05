Se stavate cercando un conto con delle promozioni convenienti che è possibile ottenere all'apertura, allora dovreste approfittare dell'offerta di Crédit Agricole. Aprendo infatti ora il conto corrente e richiedendo la carta di debito Visa, è possibile ottenere fino a 200€ di buoni regalo da spendere su Amazon, invitando amici o facendo degli acquisti! Ecco cosa offre il conto.

Perché scegliere il conto corrente Crédit Agricole

Presente da ormai più di 30 anni in Italia, Crédit Agricole offre un conto corrente pensato per aiutare i clienti a gestire le attività finanziarie quotidiane. È infatti possibile controllarlo sia da PC che da dispositivi mobile, attraverso l'app per Android e iOS. La pratica interfaccia consente di avere un riepilogo completo della propria liquidità, mentre tutti gli spostamenti verranno istantaneamente segnalati con delle notifiche.

Avete un amico con un conto Crédit Agricole? Potrete inviargli dei soldi attraverso la rubrica senza conoscere l'IBAN! Sottoscrivendo delle polizze è inoltre possibile coprirsi da eventuali imprevisti. Non manca la sezione dedicata agli investimenti, con cui si può anche azzerare il canone se avete più di 35 anni.

La carta di debito Visa è gratis e può essere tranquillamente controllata dal pannello, per impostare i limiti di spesa e le funzionalità, come i paesi in cui è possibile utilizzarla. È compatibile con i portafogli digitali più diffusi, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In caso di necessità, la si può anche sospende direttamente dall'interfaccia web o dallo smartphone. Ogni acquisto è protetto dal servizio 3D Secure, con cui è possibile autorizzare le transazioni con un codice personale.

Se avete un'età inferiore ai 35 anni, il canone è gratuito. Al contrario, i primi sei mesi sono in omaggio, mentre successivamente il costo sarà di 2€ mensili. Non mancano conti dedicati ai professionisti, dove si può richiedere un POS mobile.

Per ottenere i buoni Amazon basterà registrarsi entro il 31 luglio, inserendo il codice promozionale "VISA". Usate quindi la carta di debito per gli acquisti, sia online che presso gli esercenti, per ricevere il buono. Potrete continuare ad accumulare buoni da 50€ invitando altri amici ad aprire un conto.

