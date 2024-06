Crédit Agricole: carta di credito subito disponibile e puoi ottenere fino 450€ in Buoni Amazon

Conto Online Crédit Agricole

Il conto online di Crédit Agricole offre canone zero per i primi nove mesi. Successivamente, il canone sarà di soli 2€ al mese, ma potrà essere azzerato accreditando lo stipendio o la pensione, oppure se il titolare ha meno di 35 anni, un patrimonio superiore o uguale a 5.000€ o un dossier titoli attivo.

Il conto include bonifici SEPA online gratuiti, prelievi illimitati su ATM Crédit Agricole e servizi digitali tramite App e Home Banking gratuiti. Inoltre, la carta di debito Crédit Agricole Visa, inclusa nell'offerta, è gratuita per i primi due anni.

Fino a 450€ in Buoni Regalo Amazon.it

Aderendo alla promozione entro il 30 giugno, è possibile ricevere fino a 450€ in buoni Amazon.it. Per ottenere fino a 150€ in buoni Amazon, basta aprire il conto online, inserire il codice promozionale “VISA”, sottoscrivere e utilizzare la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Inoltre, è possibile guadagnare fino a 300€ in buoni Amazon invitando amici ad aprire il conto online tramite l'App con il proprio codice promozionale: si riceveranno 50€ per ogni amico che apre il conto, fino a un massimo di 6 amici.

Servizi digitali avanzati

Crédit Agricole mette a disposizione un’App per gestire il conto in modo semplice e veloce. È possibile richiedere appuntamenti in filiale, ottenere quotazioni e prodotti come carte, polizze e prestiti, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto e pagare in tempo reale senza conoscere l'IBAN del destinatario.

Carta di Debito Visa inclusa

La carta di debito Visa di Crédit Agricole offre usabilità e sicurezza. Può essere utilizzata per pagamenti online e tramite Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. La carta può essere messa "in pausa" in caso di necessità e bloccata con un click in caso di furto. È possibile gestire i limiti di spesa e attivarla per pagamenti online e all'estero tramite App, visualizzando il PIN da App o Home Banking sempre e ovunque.

Carte di Credito

Le carte di credito Nexi, Prestige e Classic, sono accettate in tutto il mondo. La Nexi Prestige offre un plafond elevato e personalizzabile, servizi di LifeStyle e Premium Viaggi, e un servizio clienti dedicato h24. La Nexi Classic è perfetta per ogni acquisto quotidiano, con addebito posticipato e protezione antifrode 3D Secure.

Pagamenti digitali

È possibile effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro tramite smartphone o smartwatch con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e SwatchPay.

Per conoscere l'offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.