Crédit Agricole Buoni Amazon: opportunità imperdibile!

La promozione "Invita un amico in Crédit Agricole" è un'opportunità davvero vantaggiosa sia per i correntisti che per i nuovi iscritti.

Vediamo insieme nel dettaglio come partecipare a questa interessante iniziativa che mette in palio Buoni Amazon.

Buoni Amazon con Crédit Agricole : i dettagli

La promozione che offre da subito 25 euro in Buoni è accessibile seguendo queste operazioni:

Aprire un Conto Online : la promo dei Buoni è valida solo per i nuovi clienti della banca che non hanno mai avuto alcun conto attivo.

: la promo dei Buoni è valida solo per i nuovi clienti della banca che non hanno mai avuto alcun conto attivo. Inserire il codice promozionale fornito da un amico già correntista al momento dell'apertura del conto.

fornito da un amico già correntista al momento dell'apertura del conto. Effettuare almeno un pagamento con la carta di debito Crédit Agricole (sia online che presso i negozi) entro 60 giorni dall'apertura del conto.

Scegliendo la Carta di debito Visa, compatibile sia con Apple Pay che con Google Pay, al momento dell'apertura del conto e raggiungendo determinati importi di spesa entro 60 giorni, potrai ottenere un ulteriore Buono Regalo Amazon.it da 50€ (per spese tra 500€ e 999€) o persino da 100€ (per spese superiori a 1.000€).

Una volta diventato cliente Crédit Agricole potrai condividere il tuo codice promozionale con altrettanti amici e ottenere 25 euro in voucher da spendere su Amazon. Il tetto massimo è pari a 150 euro con 6 amici invitati.

Costi ed altro

Il conto corrente in questione è completamente gratuito. La promozione che include fino a 250 euro in Buoni Amazon è valida solo entro e non oltre il al 30 Giugno 2024.

Il bonus completo o parziale viene corrisposto entro 120 giorni dalla data di verifica, all’indirizzo email indicato al momento dell'apertura del conto. Il conto online che abbiamo visto sinora è apribile in soli 5 minuti da PC o smartphone.

