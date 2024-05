Crédit Agricole: apri conto e carta di credito senza recarti in filiale

Il Conto Online Crédit Agricole è un conto corrente completamente digitale, progettato per coloro che preferiscono gestire le proprie finanze comodamente da casa o in movimento, con un accesso rapido e intuitivo tramite app o home banking. Ma sapevi che, oltre a tutti i vantaggi inclusi, ti permette anche di scegliere tra due comodissime carte di credito Nexi? In più, tutti i nuovi clienti ricevono canone azzerato per i primi 9 mesi.

Perché scegliere Crédit Agricole?

Crédit Agricole, con il suo conto, è particolarmente adatto a chi predilige l'operatività online. Come anticipato, il canone è azzerato per i primi 9 mesi e, successivamente, il costo è di 2 euro al mese. Ma è possibile anche annullarlo in diverse modalità: tramite l'accredito dello stipendio o della pensione, collegando un dossier titoli oppure possedendo un patrimonio superiore ai 5.000 euro. È gratuito anche per gli utenti con meno di 35 anni.

Con il Conto Online Crédit Agricole avrai a disposizione una serie di vantaggi esclusivi, tra i quali segnaliamo:

Prelievi illimitati gratuiti presso le filiali del Gruppo

gratuiti presso le filiali del Gruppo Servizio di Home Banking Privati per gestire le tue finanze ovunque ti trovi

per gestire le tue finanze ovunque ti trovi Bonifici online gratuiti tramite App

gratuiti tramite App Servizio di addebito diretto (SDD) senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi Un consulente dedicato per le tue proposte di investimento

Inoltre, potrai optare per le carte di credito Nexi Prestige e Nexi Classic. La prima, Nexi Prestige, offre plafond elevato, servizi di Lifestyle e Premium Viaggi dedicati e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24; la seconda, Nexi Classic, è invece l'ideale per ogni tipo di acquisto, garantendo convenienza, comodità e affidabilità.

Grazie alla tecnologia di protezione antifrode 3D Secure, potrai effettuare acquisti online in totale sicurezza. Il servizio di Alert ti avviserà tempestivamente di ogni operazione effettuata con la tua carta, offrendoti un controllo totale sulle tue spese. Inoltre, la tecnologia Contactless rende i pagamenti ancora più sicuri e veloci, eliminando la necessità di digitare il PIN per transazioni di piccolo importo.

Non è necessario recarsi in filiale per aprire un conto Crédit Agricole: la richiesta e il riconoscimento avviene completamente online, tramite diverse modalità. Puoi aprire il tuo conto e richiedere una delle carte di credito Nexi disponibili collegandoti direttamente alla pagina ufficiale di Crédit Agricole.

