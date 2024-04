Crédit Agricole Amazon: scopri come ottenere buoni aprendo il conto a canone zero

Crédit Agricole ha recentemente stretto una partnership con Amazon per lanciare il suo nuovissimo conto online a zero canone. Questa unione tra la principale istituzione bancaria e il gigante dell'e-commerce segna un passo significativo nel mondo finanziario digitale, offrendo agli utenti nuove prospettive e vantaggi impareggiabili.

Crédit Agricole Amazon: ecco come ottenere Buoni

Il Conto Online di Crédit Agricole offre un'opzione bancaria priva di canone, pensata per coloro che cercano un servizio su misura. Ideale per chi desidera gestire in modo efficace ed economico le proprie finanze, questo conto offre l'opportunità di avere un consulente dedicato per chiudere il vecchio conto corrente a tutti i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 30 Giugno 2024, tutto a canone zero.

Un punto distintivo di questa collaborazione è l'incentivo offerto sotto forma di Bonus Amazon. Coloro che aprono un nuovo conto e sottoscrivono la Carta Debit Visa nell'ambito della promozione possono ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. Il bonus include 50€ garantiti all'apertura del conto dopo almeno una transazione effettuata con la carta, oltre a un possibile incentivo aggiuntivo di 100€ in base all'utilizzo successivo della stessa carta.

La partnership tra Crédit Agricole e Amazon si colloca all'interno di una più ampia tendenza che vede banche e aziende tecnologiche collaborare per offrire soluzioni innovative ai consumatori.

In conclusione, l'alleanza tra Crédit Agricole e Amazon rappresenta un'opportunità eccitante, unendo l'affidabilità e l'esperienza bancaria con il lato conveniente e innovativo dell'e-commerce, sia per i nuovi che per i clienti esistenti.

Costi ed altro

Il conto corrente a zero spese di Crédit Agricole è disponibile solo per i primi 9 mesi. A partire dal decimo mese, il canone è azzerabile accreditando il proprio stipendio o la propria pensione oppure se avete meno di 35 anno

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.