Credenziali aziendali sicure con il password manager NordPass

I team aziendali si ritrovano ad utilizzare contemporaneamente più strumenti online, come possono essere ad esempio e-mail, CRM, social media, ecc. Per questo motivo, può capitare sempre più spesso di imbattersi in una gestione delle password non soltanto caotica ma anche potenzialmente rischiosa.

Poniamo il caso che un team di marketing gestisca insieme gli account social e i tool pubblicitari di due o più clienti. In una situazione simile, nella maggior parte delle aziende i dipendenti non fanno altro che condividere manualmente le password o attraverso semplici messaggi o tramite fogli di calcolo, con tutte le conseguenze del caso.

Discorso ben diverso, invece, se si utilizza un password manager per aziende come NordPass, grazie al quale è possibile creare credenziali aziendali sicure e conservarle in uno spazio virtuale a prova di hacker, senza rinunciare alla loro condivisione tra i vari membri del team. Il piano Business di NordPass è disponibile a partire da 3,59 euro per utente al mese, con la possibilità di risparmiare il 20% utilizzando il codice sconto BUSINESS20.

Credenziali aziendali sicure con NordPass

L'utilizzo del password manager NordPass consente di generare password complesse e uniche per ciascun servizio. Si tratta di un aspetto molto importante, dato che scongiura il pericolo di riutilizzare vecchie password che potrebbero portare l'azienda ad esporsi a pericolose violazione di dati.

NordPass permette anche di condividere le password tra i membri dello stesso team in completa sicurezza, senza dunque dare modo a malintenzionati e cybercriminali di poter risalire alle credenziali durante la condivisione. Gioca inoltre un ruolo importante nell'archiviazione delle password, eliminando del tutto l'abitudine (sbagliata) di salvare quest'ultime in file non protetti o di condividerle via e-mail.

Infine, con NordPass le aziende hanno modo di monitorare eventuali fughe di dati, grazie alla funzionalità di rilevamento delle password compromesse, opzione imprescindibile per un numero crescente di attività.

