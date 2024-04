Credem Link: zero canone e fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Credem Link rappresenta una soluzione completa per chi desidera gestire le proprie finanze in modo pratico e conveniente, senza rinunciare all'assistenza personalizzata. Con l'offerta attuale, questo conto corrente offre ai nuovi clienti la possibilità di ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon effettuando acquisti con la carta di pagamento associata.

Vantaggi inclusi

Aprire un conto Credem Link significa accedere a una serie di vantaggi:

Conto corrente online a canone zero : Il conto permette di gestire le finanze senza dover pagare alcun canone mensile e in modo completamente digitale.

: Il conto permette di gestire le finanze senza dover pagare alcun canone mensile e in modo completamente digitale. Carta di Debito Credemcard : È possibile scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard a canone gratuito per il primo anno - poi 1,50€ al mese - o la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone gratuito per sempre.

: È possibile scegliere tra la Credemcard Internazionale Mastercard a canone gratuito per il primo anno - poi 1,50€ al mese - o la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone gratuito per sempre. Internet Banking e App Credem Mobile: Credem link permette di monitorare e gestire il conto ovunque ci si trovi, sia tramite PC che tramite smartphone.

Fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it

Per rendere ancora più vantaggiosa l'apertura del conto Credem Link, Credem ha lanciato un'operazione a premi esclusiva per i nuovi clienti. Utilizzando il codice promozionale CREDEM100 entro il 30 aprile, è possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it semplicemente facendo acquisti con la carta di debito.

Come aprire il Conto Corrente Credem Link

Aprire un conto Credem Link è semplice e veloce. Basta avere un documento d'identità o l'identità digitale Spid e una connessione internet stabile. Segui i passaggi online, scegli il tuo consulente e configura l'offerta in base alle tue esigenze. Con il servizio gratuito di Firma Elettronica, potrai firmare i contratti in pochi minuti.

Servizi digitali e consulenza personalizzata

Oltre al servizio di Internet Banking gratuito e l'App Credem Mobile, Credem Link permette di scegliere il tipo di consulenza che si preferisce a distanza o di persona presso una delle filiali della banca.

Soluzioni di risparmio: Conto Deposito Più

Oltre al conto corrente, con Credem Link permette di attivare anche il Conto Deposito Più, con un tasso vantaggioso del 4% lordo annuo a scadenza per 6 mesi su nuova liquidità depositata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.