Credem Link: la tua banca sempre in tasca. Apri un conto con lo SPID

Credem Link è la risposta alle tue necessità finanziarie: questo conto corrente ti offre un'esperienza bancaria completa e conveniente, direttamente dal tuo dispositivo. Con una vasta gamma di vantaggi, dal conto corrente senza spese nascoste alla comodità di una carta di debito internazionale, Credem Link è adatto a tutte le tipologie di utenti.

Tutto quello che c'è da sapere su Credem Link

Credem Link offre un pacchetto completo di servizi bancari senza alcun costo di gestione. Conto corrente a canone zero e un team di consulenti pronti ad assisterti sia in filiale che da remoto sono soltanto alcuni dei vantaggi riservati ai clienti. Avrai a disposizione anche un conto deposito (senza alcun costo di apertura) con un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 12 mesi su nuove liquidità depositate sul conto corrente (con un minimo di 5.000 euro).

Le carte di debito disponibili sono, invece, due. Una a circuito Mastercard, senza costi aggiuntivi per il primo anno e 1,50 euro al mese dal secondo in poi, che ti consente di pagare sia in Italia che all'estero (anche dal tuo smartphone); l'altra è Credemcard, nazionale e senza costi fissi, ma altrettanti vantaggi.

A ciò si aggiungono Internet Banking e app Credem Mobile, che ti daranno il controllo su tutte le operazioni bancarie: dai bonifici ai pagamenti F24 semplificati, fino ai bollettini tramite QR Code, appuntamenti con il tuo consulente dedicato e molto altro.

Aprire un conto Credem Link è semplice e veloce. Ti basteranno pochi minuti e un documento d'identità valido. Assicurati di essere in una stanza ben illuminata per il riconoscimento tramite video selfie. Se hai lo SPID, il processo sarà ancora più rapido.

Inserisci i tuoi dati, scegli il consulente che preferisci e configura la tua offerta personalizzata. Una volta completata la procedura, il tuo conto sarà attivo e potrai iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi offerti da Credem Link.

