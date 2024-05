Credem Link: il conto online a canone zero per sempre

Credem Link è un conto corrente online progettato per offrire una soluzione completa e personalizzata, integrando tecnologia e consulenza dedicata.

Facilità di accesso e gestione

Il Conto Credem Link è un conto corrente a canone zero che si può aprire in pochi minuti direttamente da PC o smartphone. Questo conto offre una carta di debito internazionale Mastercard senza canone per il primo anno, e successivamente al costo di 1,5€ al mese. In alternativa è disponibile una carta di debito su circuito nazionale Pagobancomat, gratuita, ideale per transazioni quotidiane in Italia. Entrambe le carte sono realizzate in PVC riciclato, sottolineando l'impegno di Credem verso la sostenibilità.

Servizi digitali integrati e consulenza personalizzata

Con il conto corrente, gli utenti hanno accesso all' Internet Banking senza costi aggiuntivi e all'App Credem Mobile, che consente di gestire le finanze comodamente da qualsiasi luogo. Attraverso l'app, è possibile effettuare operazioni come bonifici, pagamenti, e prenotazioni di appuntamenti con il proprio consulente, sia in filiale che a distanza.

Sicurezza e innovazione

Il conto corrente online Credem Link include il servizio di firma elettronica gratuito per la sottoscrizione e l'attivazione delle carte, e integra funzioni di sicurezza nelle app di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Conto Deposito Più

Dopo aver aperto il conto corrente online Credem Link, è possibile attivare il Conto Deposito Più in pochi click, direttamente dal proprio Internet Banking o dall'App Credem Mobile, senza alcun costo di apertura. Questo conto deposito offre un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per 6 mesi con un deposito minimo di 5.000€.

