Credem Link: conto con 100 euro in Buoni Amazon

Credem Link rappresenta una soluzione innovativa di conto corrente online offerta da Credem, la rinomata banca italiana conosciuta come Credito Emiliano. Questa opzione di conto corrente è progettata per offrire ai clienti un modo pratico e moderno per gestire le proprie finanze interamente online. Inoltre, una promo speciale permette di ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it per chi apre il conto Credem Link utilizzando il codice "CREDEM100" entro il 30 Aprile 2024.

Credem Link: i dettagli

Principalmente caratterizzato da diversi vantaggi e peculiarità, il conto corrente online Credem Link offre:

Procedura di apertura e gestione totalmente online : la procedura di apertura del conto è completamente digitalizzata e può essere eseguita direttamente sul sito di Credem utilizzando la firma digitale, offrendo ai clienti un modo rapido e conveniente per aprire conti senza dover affrontare lunghe attese in banca.

: la procedura di apertura del conto è completamente digitalizzata e può essere eseguita direttamente sul sito di Credem utilizzando la firma digitale, offrendo ai clienti un modo rapido e conveniente per aprire conti senza dover affrontare lunghe attese in banca. Carta di Debito Mastercard : il conto include una carta con la quale è possibile effettuare pagamenti online e presso i negozi. La carta è attivata immediatamente in versione digitale al momento dell'apertura del conto, offrendo ai clienti la comodità e la flessibilità di utilizzarla per le loro transazioni quotidiane.

: il conto include una carta con la quale è possibile effettuare pagamenti online e presso i negozi. La carta è attivata immediatamente in versione digitale al momento dell'apertura del conto, offrendo ai clienti la comodità e la flessibilità di utilizzarla per le loro transazioni quotidiane. Servizi di Internet Banking e App : i clienti possono gestire il proprio conto comodamente dal pc o tramite l'applicazione mobile di Credem, usufruendo di pieno controllo sulle proprie finanze a costo zero e la possibilità di monitorare le transazioni, effettuare bonifici e gestire le spese ovunque si trovino.

: i clienti possono gestire il proprio conto comodamente dal pc o tramite l'applicazione mobile di Credem, usufruendo di pieno controllo sulle proprie finanze a costo zero e la possibilità di monitorare le transazioni, effettuare bonifici e gestire le spese ovunque si trovino. Assistenza Personalizzata: Credem offre ai clienti la libertà di scegliere tra consulenza in filiale fisica o remota, garantendo un supporto personalizzato per le proprie esigenze finanziarie e assicurando un'esperienza bancaria adattata alle preferenze individuali.

Altre info

L'apertura del conto Credem Link richiede solo pochi passaggi e è veloce e accessibile a tutti, richiedendo soltanto un documento di identità valido. I clienti potranno usufruire dei servizi offerti da Credem in tempi brevi, grazie alla configurazione della propria offerta e alla firma digitale per attivare immediatamente il conto.

Il conto corrente online Credem Link si presenta come una soluzione all'avanguardia, offrendo accesso a consulenza personalizzata e costi contenuti, unitamente ai servizi di internet banking, app mobile e a offerte promozionali allettanti. Grazie ai buoni regalo disponibili in fase di apertura conto, Credem dimostra il suo impegno nel gratificare nuovi clienti oltre che nell'offrire vantaggi concreti fin dai primi passi intrapresi all'interno della banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.