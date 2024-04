Credem Link: canone zero e fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon

Credem Link rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un conto corrente online che offre non solo convenienza e sicurezza, ma anche un accesso facile e veloce a tutti i servizi bancari essenziali.

Questo conto corrente online è a canone zero e combina la comodità dell'accesso digitale con un supporto consulenziale personalizzato, sia in filiale sia a distanza.

Caratteristiche e vantaggi di Credem Link

Credem Link è un conto corrente online a canone zero che offre un'ampia gamma di servizi. Il pacchetto include una carta di debito Mastercard gratuita per il primo anno e successivamente disponibile al costo di 1,5€ al mese. Questa carta permette di effettuare pagamenti e prelievi sia in Italia che all'estero, e può essere collegata ai principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, facilitando gli acquisti online e in-store. In alternativa è possibile scegliere una carta su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero per sempre.

Promozione attuale: Buoni Regalo Amazon.it

Con la promozione attuale, i nuovi clienti che apriranno il conto Credem Link entro il 30 aprile 2024, utilizzando il codice promozionale CREDEM100, possono ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Questi buoni sono concessi per gli acquisti effettuati con la carta di debito del conto, a condizione di spendere almeno 200€ al mese nei periodi specificati tra maggio e agosto 2024.

Sicurezza e accessibilità

Per quanto riguarda la sicurezza, Credem garantisce protezione attraverso un servizio di firma elettronica gratuito e un sistema di autenticazione biometrica disponibile tramite l'app mobile. Questo permette agli utenti di gestire le loro finanze con sicurezza e facilità, sia da PC che da smartphone.

Servizi digitali e consulenza personalizzata

Il conto Credem Link si può gestire completamente online attraverso l'internet banking e l'app Credem Mobile, che permettono di effettuare una vasta gamma di operazioni bancarie come bonifici, pagamenti di bollette e molto altro. Inoltre, i clienti possono prenotare appuntamenti online con i consulenti della banca, scegliendo tra assistenza remota o presso una delle filiali.