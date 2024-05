Credem Link: canone zero e carte di pagamento per ogni esigenza

Nel panorama dei servizi bancari digitali, il conto Credem Link si distingue per la sua offerta completa e la facilità d'uso. Questo conto offre una serie di servizi che combinano comodità e innovazione tecnologica, con in più la disponibilità di consulenti sia online che in filiale.

Caratteristiche principali del Credem Link

Credem Link è un conto corrente online completamente gestibile da PC e smartphone, che viene offerto a canone zero. Include una carta di debito internazionale Mastercard gratuita per il primo anno e successivamente a un costo di solo 1,5€ al mese, che permette pagamenti e prelievi sia in Italia che all'estero. Alternativamente, è disponibile la carta di debito su circuito nazionale Pagobancomat, anch'essa a canone zero, ideale per le transazioni quotidiane nel territorio italiano.

Gestione digitale

Il servizio di Internet Banking consente di gestire il conto corrente in maniera efficiente e sicura da qualsiasi dispositivo. La piattaforma di mobile banking, Credem Mobile, permette di effettuare operazioni bancarie come bonifici, pagamenti e gestione del saldo in maniera agile e sicura.

Carte di Debito e di Carte di Credito

Credem offre flessibilità di scelta tra carte di debito e carte di Credito, tutte prodotte in PVC riciclato, rispecchiando un'attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale. Tutte le carte offerte da Credem sono compatibili con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay, facilitando ulteriormente gli acquisti online e nei negozi fisici.

Conto Deposito Più

Il Conto Deposito Più, che può essere attivato online subito dopo l'apertura del conto Credem Link offre un tasso d'interesse del 4% lordo annuo per i primi sei mesi su nuovi depositi, con un investimento minimo di 5.000€.

Modalità di apertura e supporto

Aprire il conto Credem Link è un processo rapido e completamente digitalizzato. È sufficiente disporre di un documento d'identità valido o di una identità digitale SPID, e seguire i passaggi guidati online. Inoltre, il servizio di assistenza clienti è disponibile sia via telefono che su WhatsApp, garantendo supporto continuo.