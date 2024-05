Creazione sito web: con TopHost i prezzi partono da 5,99 euro

Parliamo di come TopHost abbia rivoluzionato il campo della creazione sito web. Con un’offerta di partenza di 5,99 euro all’anno, il provider diventa una delle soluzioni più competitive sul mercato. Questo non solo per il prezzo vantaggioso, ma anche per le features avanzate che include, come il backup automatico e la protezione contro malware e vulnerabilità. TopHost, insomma, ha reso il lancio di un nuovo progetto online accessibile e sicuro.

Creazione sito web: scegli il piano perfetto per te con TopHost

TopHost offre una gamma di piani adatti a ogni esigenza. Se un blogger amatoriale oppure un professionista dell’e-commerce? Trovi tutto ciò che ti serve. Il piano base, Topname, a soli 5,99€ annui, ti offre tutto il necessario per partire: traffico illimitato, 1 GB di hosting, email illimitate e la sicurezza delle connessioni HTTPS e HTTP2.0.

Se punti ancora più in alto, il piano Topweb a 10,99€ all’anno potrebbe essere l’ideale, con 20 GB di hosting SSD, supporto per PHP da 5.4 a 9.0 e 4 database MySQL. Il massimo delle funzionalità lo trovi con i Topweb Plus e Topweb Ultra. Qui le prestazioni sono ancora più superiori: maggiore spazio di storage, database aggiuntivi e possibilità avanzate di programmazione e gestione.

Il piano Ultra è perfetto se operi online in modo professionale e necessiti di funzionalità avanzate per il tuo e-commerce, tipo servizi come Redis dedicato, PHP e OPcache. La creazione sito web con TopHost non è solo una questione di costo, ma di scelta verso un servizio affidabile e scalabile. Non aspettare oltre, attiva ora il piano che più si adatta alle tue esigenze e inizia subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.