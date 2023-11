CreateSafe lancia Triniti, piattaforma AI per creare brani in AI

L’intelligenza artificiale è destinata a cambiare per sempre il mondo dell’industria musicale. Il successo dei due brani con le voci clonate di Drake e Weeknd create da Ghostwriter ne è un chiaro segno. Anche l’artista canadese Grimes (compagna di Elon Musk) ha scioccato tutti quando in un post su X ha dichiarato che avrebbe diviso il 50% delle entrate sui diritti d’autore con chiunque avesse voluto utilizzare la sua voce per creare musica con l’AI. Per rendere tutto più semplice, Grimes ha poi lanciato Elf.Tech, un software di sintesi vocale AI open source che consente agli artisti di replicare la voce della cantante nei brani. Adesso lo studio di tecnologia musicale CreateSafe (co-fondato dal manager di Grimes, Daouda Leonard) ha lanciato ufficialmente Triniti, la piattaforma generativa basata su strumenti AI ed evoluzione di Elf.Tech, disponibile sul web come open beta gratuita.

Triniti di CreateSafe: generazione di audio, chatbot e tanto altro

Triniti consente agli artisti di creare un clone vocale AI, generare input di testo in audio, porre domande relative all'industria musicale a un chatbot, monetizzare con le proprie creazioni e gestire l'IP musicale. Secondo CreateSafe, Triniti è una piattaforma di “intelligenza artistica” poiché il suo scopo principale è consentire ai creator di fare musica. Triniti sfrutta una versione personalizzata di un modello RVC (Realistic Voice Cloning), ChatGPT di OpenAI per il suo assistente e Stable Diffusion per generare immagini per le copertine degli album. CreateSafe sta inoltre costruendo un modello musicale basato su MusicGen che si concentra su tecniche audio come il tradizionale DSP (Digital Sound Processing). In un futuro prossimo, Triniti includerà strumenti di editing, un'elaborazione grafica MIDI (interfaccia digitale per strumenti musicali) e sarà disponibile per Android e iOS.

La funzionalità di trasformazione e clonazione della voce il principale strumento AI d Triniti. Consente ai cantanti di registrare le proprie voci e addestrare l'intelligenza artificiale con diversi modelli e stili vocali. Agli artisti viene quindi fornito un clone vocale digitale insieme a un certificato di “somiglianza vocale”. Ciò consente loro di stabilire i termini sulla licenza della loro voce. I brani creati utilizzando la voce possono essere distribuiti, gestiti e monetizzati direttamente tramite piattaforma. Grazie al generatore di campioni AI di Triniti, i creator possono scegliere un genere o un sound adatto al proprio audio. Infine, lo strumento di gestione di Triniti utilizza LLM per automatizzare il workflow. Questi modelli aiuteranno i manager con la gestione, le fatture, i contatti con nuovi clienti e l’organizzare di progetti. Ad oggi è gratis, ma presto verranno introdotti dei piani in abbonamento, che vanno dai 99 ai 150 dollari l’anno.