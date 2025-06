Creare un sito web senza spendere un centesimo: MyWebsite Now Starter di IONOS è gratis per un anno

Per un professionista, un'artista o una ditta essere presenti online è oggi indispensabile per tutta una serie di validi motivi. E con presenza online non ci stiamo riferendo soltanto ai social, per quanto siano importanti, ma anche a un vero e proprio sito. Se però aprire un profilo social è un'operazione alla portata di tutti, realizzare un sito da zero è un altro discorso, o meglio lo era fino a qualche anno fa.

Adesso, infatti, anche creare un sito web è diventato un gioco da ragazzi. Il merito è di strumenti come MyWebsite Now Starter, il website builder di IONOS che permette di realizzare un sito senza conoscere alcun elemento di programmazione nel giro di pochi minuti sfruttando l'intelligenza artificiale.

In questi giorni il piano Plus di MyWebsite Now Starter di IONOS è gratis per un anno, a fronte di un costo mensile di 18 euro (pari a 216 euro in 12 mesi). Il profilo Plus offre tutta una serie di servizi pensati per realizzare da zero un sito web con la più ampia liberta creativa possibile.

MyWebsite Now Starter di IONOS gratis per un anno

Con MyWebsite Now Starter la creazione di un sito web personale o aziendale oppure un portfolio online avviene in tre semplici passaggi: la selezione di un template che si sposa alla perfezione con il proprio progetto; l'aggiunta di contenuti, tra cui anche immagini e testi; la personalizzazione finale del layout, step finale prima della pubblicazione del sito con tanto di dominio incluso e casella di posta elettronica professionale.

Sfruttando poi l'integrazione dell'intelligenza artificiale, chiunque è in grado di generare testi nel giro di pochi secondi, in base a quelli che sono i prompt assegnati all'AI di IONOS. Oltre ai testi, l'intelligenza artificiale permette di generare anche immagini e contenuti SEO per migliorare il posizionamento su Google e gli altri motori di ricerca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.