Creare un ambiente staging per WordPress è gratis con SiteGround

Se hai bisogno di apportare modifiche costanti al tuo sito web dinamico, è importante prendere in considerazione l'utilizzo di un ambiente di prova sicuro noto come sito "staging". Questo tipo di ambiente ti permette di testare le modifiche e le novità senza rischiare di rendere inutilizzabile il sito web online.

Una soluzione per installare un sito di staging su WordPress è quella di utilizzare un plugin di duplicazione e creare manualmente una copia del sito. Oppure puoi utilizzare un servizio messo a disposizione dal tuo hosting, se disponibile. Uno dei migliori hosting provider per WordPress è SiteGround, che include gratuitamente uno strumento di staging veloce, semplice e sicuro all'interno dei suoi piani GrowBig e GoGeek. Questo servizio hosting, che è consigliato ufficialmente da WordPress.org, offre al momento un eccezionale sconto fino all'84%, che ti permetterà non solo di risparmiare, ma anche di migliorare la tua presenza online in massima sicurezza, velocità e assistenza, forniti da SiteGround.

Come funziona lo staging WordPress di SiteGround

SiteGround offre un'opzione gratuita di staging, che permette di creare una copia identica del sito web con un solo clic, offrendo la possibilità di lavorare in sicurezza prima di pubblicare eventuali modifiche. L'utilizzo di questo strumento consente al webmaster di testare le modifiche al codice e verificare la corretta funzionalità del sito, senza alcun rischio per il sito online. Inoltre, l'ambiente può essere completamente personalizzato: ad esempio, puoi verificare come il sito si comporta con nuove versioni di PHP.

Le modifiche apportate possono essere pubblicate online con un solo clic o scartate, in base alle necessità del webmaster. Inoltre, SiteGround esegue automaticamente un backup ogni volta che viene caricata una nuova versione di staging in produzione, per garantire la massima sicurezza dei dati.

Questo strumento è particolarmente utile per i siti web che subiscono frequenti modifiche, in quanto consente di testarle prima della pubblicazione. In caso il servizio hosting non offra uno strumento di questo tipo, è fortemente consigliato passare a SiteGround, piattaforma che offre anche altre risorse utili per i webmaster, tra cui certificati SSL gratuiti, backup giornalieri e istantanei on-demand, servizio email illimitato con interfaccia webmail inclusa, toolkit per sviluppatori e strumenti di collaborazione.

Quali sono i piani inclusi nell'offerta SiteGround

SiteGround offre un completo servizio di hosting WordPress adatto a tutti i tipi di sito web. Il CMS più utilizzato al mondo viene installato automaticamente con i plugin preferiti e la migrazione del sito web è facile e veloce. Inoltre, SiteGround mantiene il tuo WordPress sempre aggiornato ed esegue patch per proteggere contro gli exploit più comuni, risparmiando tempo e fatica.

Ci sono tre piani tra cui scegliere: il piano StartUp è il più economico e ideale per i siti web semplici o per coloro che sono agli inizi. Il piano GrowBig è ottimizzato per i siti in crescita che hanno sempre più visitatori, mentre GoGeek è perfetto per i siti web più complessi come gli e-commerce. Al momento, il piano StartUp è in offerta a soli 1,99 euro al mese, il piano GrowBig a 3,99 euro al mese e il piano GoGeek a 5,99 euro al mese.

Per maggiori informazioni sui prezzi promozionali e le caratteristiche di ogni piano, visita la pagina ufficiale dell'offerta. Inoltre, per un periodo limitato, i piani GrowBig e GoGeek includono il trasferimento gratuito del sito web.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.