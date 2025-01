Crea un'e-mail e un numero di telefono alternativo e per la tua sicurezza

Si parla spesso di sicurezza online, attenzione alle truffe e prevenzione dei rischi informatici, ma inevitabilmente l’utilizzo dei servizi online ci espone a tutti questi fenomeni. Quante volte, infatti, si ha la necessità di iscriversi a un sito web o a un servizio che richiede l’indirizzo e-mail, il nome utente o il numero di telefono? Surfshark con Alternative ID e Alternative Number offre la soluzione definitiva a questo problema. Scarica ora Surfshark.

La soluzione Surfshark: Alternative ID e Alternative Number

I due strumenti di Surfshark hanno come obiettivo quello di eliminare il rischio di spam, fughe di dati, violazione della propria identità e stalking online. Con Alternative ID, infatti, si genera un’identità e un’e-mail nuove da usare per l’iscrizione ai siti cui si accede una sola volta. Similmente con Alternative Number si ottiene un numero di telefono virtuale per candidarsi agli annunci online o iscriversi a qualche servizio senza rivelare il proprio numero reale.

In questo modo si evita di fornire informazioni reali correndo il rischio che possano finire nelle mani degli hacker o negli archivi cui attingono i call center, migliorando la propria sicurezza e la qualità della vita. L’attivazione di Alternative ID è molto semplice ed è necessario acquistare il piano, scaricare Surfshark e avviare la funzione. Per Alternative ID è disponibile anche l’estensione per Chrome, Firefox e Edge. Per Alternative Number, invece, è necessario acquistare la funzione in aggiunta ai piani Surfshark.

I piani annuali e biennali Surfshark sono in offerta con sconti fino all’87% per risparmiare sulla propria sicurezza online:

Surfshark Starter – 1,99€ al mese (piano biennale) o 2,99€ al mese (piano annuale)

Surfshark One – 2,49€ al mese (piano biennale) o 3,39€ al mese (piano annuale)

Surfshark One+ - 3,99€ al mese (piano biennale) o 5,99€ al mese (piano annuale)

Tutti i piani prevedono 4 mesi extra e la formula soddisfatti o rimborsati per 30 giorni così da provare tutti i vantaggi della VPN Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.