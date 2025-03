Crea un sito e rendilo super con il piano hosting di Aruba

Il piano hosting Aruba SuperSite è progettato per creare un nuovo sito e ottimizzarlo al meglio. Al momento è in offerta a 17,90 euro per un anno, l'equivalente di 1,49 euro al mese, poi al rinnovo 54 euro ogni dodici mesi, vale a dire 4,50 euro al mese.

L'hosting Aruba SuperSite permette di creare un sito da zero, realizzare una propria vetrina personale online, così come un sito e-commerce senza commissioni né conoscenze tecniche. A giocare un ruolo importante in tutto questo è l'intelligenza artificiale, che permette a chiunque di avverare il sogno di avere un sito tutto per sé.

Aruba SuperSite: il piano hosting per tutti

Grazie proprio all'AI di Aruba, aprire un sito web è ora realmente alla portata di tutti. Il primo step è registrare il nome del sito (dominio), dopodiché occorre scegliere tra i temi generati dall'intelligenza artificiale o quelli progettati da designer professionisti, al termine poi si passa direttamente alla pubblicazione.

Il sito web è personalizzabile in ogni aspetto, dai colori allo stile, mediante un editor semplice da usare e che non richiedere alcun tipo di conoscenza tecnica. Si può inoltre contare su un tema responsive, che rende l'esperienza di navigazione dell'utente ottimale qualunque sia il dispositivo in uso.

Aruba SuperSite è al momento in offerta a 17,90 euro in un anno, piano ideale per chiunque è alle prime armi e vuole creare il proprio blog o sito web in totale autonomia e senza la benché minima difficolta. Se invece si ha in mente di aprire un negozio online, il piano da scegliere è SuperSite Professional, progettato per realizzare un e-commerce senza alcuna commissione da parte di Aruba: costa 19,90 euro in un anno ed include un modulo e-commerce.

Maggiori dettagli sono consultabili su questa pagina del sito ufficiale Aruba.

