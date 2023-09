Crea, modifica e converti PDF con SodaPDF: 55% di sconto

Vuoi avere la possibilità di creare, modificare e convertire come vuoi i tuoi file PDF? È il tuo giorno fortunato perché SodaPDF, lo strumento definitivo per editare e convertire PDF, è disponibile con uno sconto imperdibile del 55%

Perché dovresti scegliere SodaPDF

Modificare un documento può essere una sfida, ma con SodaPDF è tutto più facile che mai. Puoi creare, modificare o rimuovere il testo direttamente nel tuo PDF. Inoltre, puoi disegnare, timbrare, cancellare e evidenziare paragrafi con estrema semplicità.

Senza contare che SodaPDF ti consente di plasmare i tuoi documenti senza compromettere la qualità. Puoi unire vari tipi di file, come Word, Excel e PowerPoint, in un unico PDF. Riorganizza o elimina pagine dai tuoi PDF con facilità e comprimi i file PDF per ridurre le dimensioni senza perdere la qualità. Mantieni la chiarezza e la leggibilità dei tuoi documenti anche quando sono più piccoli.

Hai bisogno di siglare un accordo in fretta? Con SodaPDF, puoi siglare accordi legalmente vincolanti elettronicamente da qualsiasi luogo. Traccia le firme, invia promemoria e gestisci i firmatari. Configura l'ordine delle firme e personalizza i tuoi pacchetti. La tua firma ora è a portata di clic ovunque ti trovi.

Hai mai desiderato estrarre testo da immagini? SodaPDF può farlo per te. Automaticamente scannerizza e riconosce il testo all'interno delle immagini. Puoi anche selezionare manualmente le aree di un'immagine per il riconoscimento del testo e trasformare singole o multiple pagine in PDF modificabili.

Non perdere questa occasione unica di migliorare la tua produttività e risparmiare il 55% sul tuo piano annuale di SodaPDF. In alternativa, provalo per 14 giorni a meno di 2 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.