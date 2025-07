Crea il tuo sito WordPress in pochi minuti con l'offerta Aruba

Se stai pensando di lanciare un sito WordPress, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Aruba propone una promozione speciale sul suo piano Hosting WordPress Gestito, disponibile al prezzo iniziale di 14,90€ per il primo anno, invece dei 79€ previsti al rinnovo. Il servizio può essere disdetto in qualunque momento, senza vincoli.

L'offerta include WordPress già preinstallato, un assistente basato sull'intelligenza artificiale per costruire il sito passo dopo passo, e aggiornamenti automatici curati direttamente dal team di Aruba. Il risultato? Una gestione semplificata che ti permette di concentrarti solo sui contenuti.

Hosting WordPress Gestito di Aruba: pratico, veloce e potenziato con l'AI

Questa soluzione è pensata per chi vuole essere online in tempi rapidi, senza bisogno di scrivere codice o di conoscere i tecnicismi legati allo sviluppo web. Grazie al generatore AI integrato, anche i principianti possono costruire un sito professionale in pochi clic, scegliendo il layout e i contenuti più adatti al proprio progetto: che si tratti di un blog personale, un portfolio, una testata editoriale o un e-commerce.

L'AI non si limita a guidare nella creazione iniziale, ma può essere utile anche in fase di aggiornamento, ad esempio per generare testi e proporre idee di contenuto da pubblicare. A questo si aggiungono backup e aggiornamenti automatici, che semplificano la manutenzione tecnica del sito.

Non meno importante è la velocità di caricamento, un fattore chiave per la qualità dell'esperienza utente. Aruba inoltre include nel pacchetto il plugin proprietario HiSpeed Cache, già configurato per garantire prestazioni superiori fin dal primo accesso.

Questo è il momento ideale per approfittare di un prezzo eccezionalmente ribassato: per un anno avrai a disposizione un ottimo strumento risparmiando più di 60€. Vai sul sito di Aruba e inizia a progettare il tuo portale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.