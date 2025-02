Crea il tuo sito web in pochi minuti con l'AI di Hostinger: 75% di sconto e 3 mesi gratis

Creare un sito web professionale che sia ben posizionato sul web e che raggiunga gli obiettivi per i quali è stato sviluppato non è semplice. Sono tanti gli aspetti da curare, gli elementi da prevedere e le analisi da effettuare. Un lavoro generalmente lungo, complesso e costoso che grazie all’intelligenza artificiale di Hostinger può essere rivoluzionato. Grazie al Website Builder di Hostinger, infatti, è possibile realizzare siti web completi, professionali e performanti in pochissimi minuti, anche senza avere competenze tecniche approfondite. Ora i piani Hostinger sono in promozione con uno sconto straordinario del 75% e 3 mesi gratuiti.

La rivoluzione del Website Builder di Hostinger

Con il Website Builder di Hostinger è possibile sviluppare un sito web semplicemente rispondendo a delle domande. L’intelligenza artificiale, infatti, guida il processo di creazione e realizzazione del sito web chiedendo il tipo di attività, il progetto che si vuole promuovere, quale stile adottare e quale linguaggio utilizzare. In questo modo in pochi minuti l’intelligenza artificiale si occuperà di generare la struttura del sito completa di testi e immagini e l’ottimizzazione migliore per il settore e il target a cui ci si rivolge.

L’aspetto interessante è che l’AI non si limita a creare template generici, ma produce contenuti personalizzati analizzando le migliori realtà del settore andandole poi a implementare nel sito web. L’altra caratteristica rivoluzionaria del Website Builder di Hostinger è legata all’ottimizzazione SEO integrata. In questo modo il sito è ben posizionato sui motori di ricerca, migliorandone la visibilità online sin dai primi giorni successivi alla pubblicazione.

Per potere sfruttare le potenzialità del Website Builder di Hostinger è sufficiente acquistare uno dei due piani, ciascuno in promozione e con tre mesi di utilizzo gratuiti. Puoi scegliere tra Website Builder Premium a 2,99€ al mese (75% di sconto) o Website Builder Business a 3,99€ al mese (73% di sconto).

