Crea il tuo sito web da zero con l'AI di Aruba SuperSite

Aruba, società italiana specializzata nei servizi di web hosting e data center, mette in campo la sua intelligenza artificiale per creare un sito web partendo da zero nel giro di pochi minuti. Il servizio in questione si chiama Aruba SuperSite, disponibile a partire da 17,90 euro per un anno.

Con Aruba SuperSite chiunque è in grado di progettare la propria vetrina personale tramite l'aiuto dell'AI, per iniziare a vendere da subito e senza commissioni. Il servizio è adatto a tutti, anche a chi non ha alcuna competenza tecnica e non sa da dove iniziare per aprire un sito.

Le funzionalità di Aruba SuperSite

La costruzione di un nuovo sito con Aruba SuperSite è alla portata di tutti. Per iniziare, è sufficiente fornire le informazioni principali sulla propria attività o servizio che si vuole sponsorizzare, spetterà poi al sitebuilder di Aruba creare il sito con il design che più si adatta alle diverse esigenze di ciascun utente.

Dopo la creazione della nuova vetrina online, entra poi in gioco l'intelligenza artificiale generativa, in grado di realizzare testi, immagini e descrizioni dei prodotti per qualsiasi tipo di e-commerce. I contenuti creati dall'AI di Aruba sono da subito performanti, elemento questo imprescindibile per la crescita dell'attività online.

E sempre nell'ottica dell'intelligenza artificiale, Aruba SuperSite integra un chatbot capace di fornire assistenza ai clienti dell'e-commerce in qualsiasi momento della giornata, con risposte dirette e precise.

Aruba SuperSite è un servizio pensato per ogni tipo di business, con tutta una serie di strumenti che consentono al titolare dell'attività di iniziare a vendere online da subito: dal noleggio alla ristorazione, dalla vendita dei prodotti all'hotel booking, dalla prenotazione di appuntamenti all'immobiliare, sono tanti gli ambiti a cui la nuova offerta di Aruba si adatta alla perfezione.

Per attivare il servizio a partire da 17,90 euro per un anno è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Aruba.

