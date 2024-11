Crea il tuo sito velocemente con l'AI e nome di dominio gratuito

Se hai pianificato l'apertura di un nuovo sito web, ti segnaliamo l'offerta Black Friday di Hostinger per Website Builder, lo strumento che è in grado di creare un sito in pochi minuti grazie all'intelligenza artificiale. Per effetto dello sconto dell'85%, Website Builder di Hostinger è in offerta a 1,95 euro al mese, con il nome di dominio gratuito incluso e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con il piano in offerta Website Builder si ottengono tutti gli elementi essenziali per creare un sito web da zero senza alcuna conoscenza tecnica. Tra i principali vantaggi si annoverano 100 siti web per account, fino a 100 indirizzi e-mail, un editor drag and drop semplice e intuitivo, 150 template predefiniti e la possibilità di apportare modifiche da dispositivi mobile.

L'offerta sul piano Website Builder è valida per un periodo di tempo limitato e può essere attivata direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale di Hostinger.

I vantaggi di Website Builder di Hostinger per la creazione del proprio sito web

La creazione di un sito web con il piano Website Builder Premium di Hostinger richiede tre passaggi:

la scelta del sito , con la possibilità di scegliere l'AI o uno dei 150 template predefiniti;

, con la possibilità di scegliere l'AI o uno dei 150 template predefiniti; la personalizzazione tramite colori e font diversi, senza la necessità di alcuna conoscenza nel campo di web design e/o programmazione;

tramite colori e font diversi, senza la necessità di alcuna conoscenza nel campo di web design e/o programmazione; la scelta del nome di dominio.

Se si desidera lasciare svolgere il lavoro all'intelligenza artificiale, basta selezionare la tipologia di sito web e una descrizione di ciò che si ha bisogno. A questo punto l'AI creerà in pochi secondo un sito web completamente personalizzato, con contenuti e immagini pertinenti.

A disposizione di ogni utente ci sono anche strumenti di personalizzazione intuitivi. Tra questi si annoverano le seguenti funzionalità:

Drag and drop (per posizionare il contenuto di proprio interesse dove si vuole)

Smart Grid (aiuta a mantenere l'intera struttura allineata).

