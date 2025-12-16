Crea il tuo sito con Hostinger: AI integrata e 75% di sconto

Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 dic 2025
Lanciare un sito web oggi non significa solo andare online, ma costruire una presenza digitale solida, veloce e scalabile. Hostingersi posiziona come una delle soluzioni di hosting più complete sul mercato, combinando prezzi competitivi, infrastruttura cloud e un ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale pensati per accompagnare ogni fase della crescita online.

Piani e prezzi: sconti fino al 75%

L’offerta di Hostinger parte da 2,99 €/mese con il piano Premium, che include dominio gratuito per un anno, SSL, backup settimanali e AI Website Builder. Il piano Business (3,99 €/mese) aggiunge più potenza, backup giornalieri e strumenti AI per e-commerce e WordPress. Per progetti strutturati, Cloud Startup offre fino a 20 volte più risorse con cloud hosting dedicato. Tutti i piani includono assistenza 24/7, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Dall’idea al lancio, senza complessità

Uno dei punti di forza di Hostinger è la semplicità. Con l’AI Website Builder è possibile creare un sito partendo da una semplice descrizione testuale: layout, immagini e testi vengono generati automaticamente, lasciando all’utente solo la personalizzazione finale tramite editor drag and drop. Un approccio ideale per blog, portfolio, siti aziendali o piccoli e-commerce.

AI e automazione al centro dell’esperienza

Hostinger integra diversi strumenti AI progettati per ridurre il lavoro manuale. Kodee, l’agente AI intelligente, assiste nella gestione del sito e nella scelta del piano più adatto. Backstage AI lavora dietro le quinte per automatizzare attività, supportare le decisioni e migliorare la visibilità nei risultati di ricerca generati dall’AI. Per progetti più avanzati, è disponibile anche l’hosting n8n self-hosted, che consente di automatizzare flussi di lavoro complessi senza codice.

Prestazioni, scalabilità e affidabilità

Sul fronte infrastrutturale, Hostinger punta su cloud hosting con risorse espandibili, storage NVMe ad alte prestazioni e uptime affidabile. I piani più avanzati includono CDN gratuita, backup giornalieri, IP dedicato e gestione del traffico di picco, rendendo la piattaforma adatta anche a siti con volumi elevati. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

