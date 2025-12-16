Crea il tuo sito con Hostinger: AI integrata e 75% di sconto

Lanciare un sito web oggi non significa solo andare online, ma costruire una presenza digitale solida, veloce e scalabile. Hostingersi posiziona come una delle soluzioni di hosting più complete sul mercato, combinando prezzi competitivi, infrastruttura cloud e un ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale pensati per accompagnare ogni fase della crescita online.

Piani e prezzi: sconti fino al 75%

L’offerta di Hostinger parte da 2,99 €/mese con il piano Premium, che include dominio gratuito per un anno, SSL, backup settimanali e AI Website Builder. Il piano Business (3,99 €/mese) aggiunge più potenza, backup giornalieri e strumenti AI per e-commerce e WordPress. Per progetti strutturati, Cloud Startup offre fino a 20 volte più risorse con cloud hosting dedicato. Tutti i piani includono assistenza 24/7, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Dall’idea al lancio, senza complessità

Uno dei punti di forza di Hostinger è la semplicità. Con l’AI Website Builder è possibile creare un sito partendo da una semplice descrizione testuale: layout, immagini e testi vengono generati automaticamente, lasciando all’utente solo la personalizzazione finale tramite editor drag and drop. Un approccio ideale per blog, portfolio, siti aziendali o piccoli e-commerce.

AI e automazione al centro dell’esperienza

Hostinger integra diversi strumenti AI progettati per ridurre il lavoro manuale. Kodee, l’agente AI intelligente, assiste nella gestione del sito e nella scelta del piano più adatto. Backstage AI lavora dietro le quinte per automatizzare attività, supportare le decisioni e migliorare la visibilità nei risultati di ricerca generati dall’AI. Per progetti più avanzati, è disponibile anche l’hosting n8n self-hosted, che consente di automatizzare flussi di lavoro complessi senza codice.

Prestazioni, scalabilità e affidabilità

Sul fronte infrastrutturale, Hostinger punta su cloud hosting con risorse espandibili, storage NVMe ad alte prestazioni e uptime affidabile. I piani più avanzati includono CDN gratuita, backup giornalieri, IP dedicato e gestione del traffico di picco, rendendo la piattaforma adatta anche a siti con volumi elevati. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.