Crea il tuo negozio online con IONOS e inizia a guadagnare subito

Se ti dicessero che per sei mesi puoi pagare 1€ al mese per creare e gestire il tuo e-commerce cosa penseresti? Che si tratta di uno scherzo? È tutto vero, ed è l’offerta prevista da IONOS per un hosting potente, stabile, veloce e che integra i moderni strumenti di intelligenza artificiale per creare da zero uno store online personalizzato e pronto per vendere qualsiasi tipo di prodotto e servizio. Attiva ora il pacchetto IONOS Plus.

Crea, gestisci, vendi e guadagna con IONOS

Con IONOS tutti, ma proprio tutti, hanno la possibilità di creare uno store online completo, personalizzato ed efficiente. La particolarità di quest’offerta è che IONOS dà la possibilità di eliminare per sei mesi i costi fissi dell’hosting, potendo iniziare fin da subito a guadagnare. Ecco le principali caratteristiche del piano IONOS Plus:

000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso per 1 anno

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA

In pratica con IONOS si può generare l’e-commerce da zero utilizzando semplici prompt. Sarà l’intelligenza artificiale, infatti, a generare i testi e le immagini, ottimizzandoli per i motori di ricerca e aumentando le possibilità di vendita.

Una volta creato e pubblicato IONOS supporta anche la gestione e la promozione dello store online. Con IONOS, infatti, è possibile vendere qualsiasi tipologia di prodotto (fisico, digitale, servizi) offrendo a ogni cliente le modalità di pagamento (bonifico, carta, PayPal, eccetera) e spedizione (GLS, DHL, eccetera) preferite.

La gestione dello store può avvenire anche da mobile grazie all’app dedicata impostando campagne di marketing, inserendo sconti e promozioni, accedendo a statistiche aggiornate e sfruttando funzioni dedicate per vincere la concorrenza e aumentare il numero dei clienti. Accedi a IONOS usufruendo del 48% di sconto sul pacchetto Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.