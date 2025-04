Crea il tuo e-commerce con l'AI di Aruba: adesso ti costa il 60% in meno

Sei alla ricerca di un buon hosting per creare il tuo nuovo e-commerce? Aruba propone una soluzione con strumenti AI assolutamente da considerare. Il piano si chiama Hosting WooCommerce Gestito, un ottimo tool basato sulla piattaforma WordPress.

In questo articolo vediamo nel dettaglio quali sono le funzionalità messe a disposizione dall'hosting di Aruba, ma prima vogliamo dirti che questo è proprio il momento giusto per averlo. Infatti, grazie alle promozioni di Primavera, utilizzando il codice sconto PRIMAVERA25 puoi avere il 60% di sconto sulla tariffa già scontata. Basta andare sul sito di Aruba e inserire il codice al momento dell'acquisto.

Aruba WooCommerce Gestito: il piano hosting per creare il tuo e-commerce

Grazie all'hosting offerto da Aruba e agli strumenti di intelligenza artificiale integrati, puoi mettere online il tuo e-commerce in pochi minuti partendo da zero. Basta inserire obiettivi, stile e tono di voce da utilizzare e potrai andare subito online. L'AI page builder dà poi forma alle tue idee, generando pagine di vendita di ogni tipo e design.

Tra gli altri strumenti AI va menzionato sicuramente l'AI content generator, che crea testi, immagini e descrizioni prodotti per il tuo e-commerce, così come l'AI helper, con cui è possibile avere tutte le risposte che desideri tramite la chatbot AI.

Oltre ai tool di intelligenza artificiale, l'hosting di Aruba mette a disposizione anche aggiornamenti automatici verificati, necessari per garantire la sicurezza e la performace del sito. Presenti inoltre un sistema di monitoraggio automatico, che verifica che i tuoi ordini vengano processati senza criticità, e i backup giornalieri e orari.

Infine, se hai bisogno di trasferire su Aruba tutti i dati presenti sul precedente WordPress, c'è il plugin WordPress Migration Tool.

Tutto questo ora costa il 60% in meno: puoi avere Aruba Hosting WooCommerce Gestito al prezzo di 31,96€ per il primo anno invece di 249,00€. Per approfittarne vai sul sito di Aruba e in fase di acquisto inserisci il codice PRIMAVERA25.

