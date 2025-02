Crea album fotografici condivisi per custodire tutti i ricordi della tua famiglia

Hai fatto il conto delle foto e dei video che hai accumulato in questi anni? Una famiglia media può in pochi anni arrivare ad accumulare centinaia di video e foto in alta risoluzione. Una mole impressionante di dati che conserviamo nella memoria del telefono o del PC che, con il passare del tempo, si esaurisce rapidamente. Per non vanificare il ricordo di compleanni, nascite, viaggi, eventi, anniversari, cerimonie ed eventi importanti della propria famiglia quello di cui si ha bisogno è un archivio in cloud. Non uno qualunque, ma quello di InternXT che mette a disposizione fino a 10 TB di spazio con accesso a vita con uno sconto dell’85%.

Molto più di una semplice questione di spazio

In soli 5 anni possiamo arrivare ad aver scattato o ricevuto qualcosa come 15.000 foto in alta risoluzione e centinaia di video di famiglia in HD. Un numero che andrà inevitabilmente ad aumentare in maniera esponenziale esaurendo qualsiasi memoria interna dello smartphone o hard disk del PC.

Ricorrere a un archivio digitale in cloud non solo risolve definitivamente il problema dello spazio insufficiente sulle periferiche fisiche, ma consente anche di condividere le foto e i video con tutti i componenti della propria famiglia.

Con InternXT, infatti, si possono creare cartelle condivise (come “Capodanno 2025”, “Festa di Laurea”, “Foto e video nascita”, eccetera) all’interno delle quali inserire ogni volta nuove foto e video così che nonni, zii e amici possano averle sempre disponibili senza doverle inviare ogni volta.

Così non solo si evita di riempire lo spazio dell’account di posta elettronica o la memoria dello smartphone dei parenti e degli amici più stretti, ma anche di evitare che circolino foto di minori o con dati sensibili. Il cloud di InternXT, infatti, assicura elevate misure di sicurezza per condividere, salvare e utilizzare qualsiasi file in totale tranquillità e con la massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.