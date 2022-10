cPanel: ecco perché è fondamentale averlo sul tuo dominio

La scelta di un hosting per la tua attività non può prescindere dal supporto di cPanel, il pannello di gestione ideale per un lavoro di amministrazione semplice compatibile con la maggior parte delle applicazioni utili.

Grazie alla sua interfaccia grafica semplice ed intuitiva puoi amministrare il tuo sito web e tutte le feature che lo riguardano con pochi e semplici click. cPanel è già preinstallato su tutti i piani hosting condivisi e reseller multidominio di Serverplan, dandoti la possibilità di sfruttarne subito tutti i vantaggi.

cPanel incluso in tutti i piani hosting di Serverplan: perché è importante

Con cPanel hai immediato accesso a tutto ciò che ti serve per una amministrazione facile, semplice e sicura di tutti gli aspetti che riguardano il tuo piano hosting, inclusi:

Creazione e backup delle email e protezione dallo spam

e protezione dallo spam Gestione sicura dei database , delle email e del sito web con appositi strumenti di gestione come HotLink Protection, Leech Protect e ModSecurity

, delle email e del sito web con appositi strumenti di gestione come HotLink Protection, Leech Protect e ModSecurity Gestione domini , sottodomini, domini parcheggiati e addon

, sottodomini, domini parcheggiati e addon Gestione file e account FTP per i tuoi collaboratori con upload pagine web e funzione di file "drag&drop"

per i tuoi collaboratori con upload pagine web e funzione di file "drag&drop" Gestione database con MySQL, PostgreeSQL e phpMyAdmin

con MySQL, PostgreeSQL e phpMyAdmin Verifica dei log e tracciamento delle prestazioni del tuo sito web con Webalizer e AWStats

Con un piano Reseller multidominio, puoi contare anche su WHM, acronimo di Web Host Manager, un pannello di controllo del server preconfigurato e subito pronto all'uso con tutti gli applicativi necessari per una corretta gestione e con la possibilità dio creare singoli pacchetti cPanel da fornire ai tuoi utenti.

Il pannello può essere personalizzato anche con il tuo marchio aziendale e ti permette di monitorare l'andamento del server, le sue varie funzioni e garantire la massima sicurezza con aggiornamenti continui.

Tutto questo è incluso nel prezzo se scegli un piano hosting di Serverplan: hai l'assistenza tecnica a tua disposizione per qualsiasi tipo di supporto e chiarimento, ma scoprirai presto quanto sarà semplice l'installazione e l'utilizzo di entrambi i pannelli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.