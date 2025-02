Costruisci il tuo sito con AI al prezzo di 2,49€/mese: l'offerta di Hostinger

Costruire un sito web professionale non è mai stato così semplice ed economico. Hostinger, uno dei migliori provider di hosting, mette a disposizione un website builder avanzato con intelligenza artificiale e un nome di dominio gratuito, il tutto al prezzo eccezionale di 2,49€ al mese grazie a uno sconto dell’80%. E nella promo sono compresi anche 3 mesi extra in più completamente gratis.

Website builder con AI: la soluzione ideale per il tuo sito te la dà Hostinger

Hostinger offre un pacchetto completo che permette di realizzare un sito web senza bisogno di competenze tecniche. Il Website Builder Business integra un sistema di intelligenza artificiale in grado di generare automaticamente pagine web ottimizzate per il SEO, creare testi e immagini personalizzate e adattarsi alle esigenze dell’utente. Inoltre, grazie all’editor drag and drop, basta trascinare e posizionare i contenuti dove si desidera, rendendo la costruzione del sito semplice e intuitiva.

Oltre all’AI, il website builder di Hostinger include numerose funzionalità pensate per offrire un’esperienza completa e versatile. È possibile scegliere tra oltre 150 template professionali, usufruire di email gratuite, apportare modifiche al sito direttamente da dispositivi mobili e persino avviare un e-commerce, con la possibilità di vendere fino a 500 prodotti e accettare pagamenti tramite oltre 20 metodi diversi.

Tutto questo è accompagnato da un supporto tecnico attivo 24/7 da parte degli esperti di Hostinger, e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, per offrire massima tranquillità agli utenti.

Solo per un periodo limitato, puoi ottenere hosting, website builder con AI e dominio gratuito a soli 2,49€ al mese per un periodo di 48 mesi, con 3 mesi extra gratuiti. Un’occasione unica per avviare il proprio progetto online con strumenti all’avanguardia e a un prezzo davvero conveniente.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta, visita il sito ufficiale di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.