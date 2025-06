Costruire un sito web con dominio a costo zero è possibile grazie a IONOS

Nell'era dell'intelligenza artificiale sono poche le cose a non poter essere fatte. Se fino a uno o due anni fa era impensabile per una persona senza alcuna conoscenza informatica aprire un progetto online, ora possono essere sufficienti due o tre minuti e un'idea chiara (non speciale, bella o altro, soltanto chiara).

Un esempio lampante è il website builder dell'azienda di web hosting tedesca IONOS, grazie al quale chiunque può costruire un sito web con dominio incluso nel giro di pochi minuti. Grazie poi alla promozione in corso sul sito ufficiale, tutto questo lo si può fare a costo zero per un anno.

MyWebsite Now Starter di IONOS gratis per 12 mesi

Il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS è in offerta a costo zero per un anno, invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro. Si tratta del profilo ideale per progettare un nuovo sito web con la massima libertà creativa, senza rinunciare alle tempistiche da record legate all'intelligenza del website builder.

Il pacchetto include il primo anno di dominio e una casella e-mail professionale con spazio di archiviazione fino a 12GB. Altre opzioni incluse nel piano Plus sono la funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar più una panoramica dettagliata delle statistiche e prestazioni del sito attraverso SiteAnalytics.

Ci sono poi tutti gli strumenti legati all'intelligenza artificiale: un generatore di testo AI e il tool di ottimizzazione dei testi, un generatore di immagini e palette di colori AI, insieme a un generatore di testo SEO AI.

L'offerta sul piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS, grazie alla quale si può beneficiare del website builder con AI per un anno intero a costo zero, è valida per un periodo di tempo limitato. La promo è raggiungibile tramite il link qui sotto.

