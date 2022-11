Cos'è la crittografia a curva ellittica e quale servizio la integra

Tra le varie opzioni di sicurezza integrate all'interno di un servizio, certamente non può mancare un sistema di crittografia, il cui scopo è quello di criptare un dato o un file per renderlo "illeggibile" a terzi. Tra le diverse tipologie esistenti, una particolarmente efficace è la crittografia a curva ellittica che sfrutta determinati algoritmi crittografici per creare sistemi detti a chiave pubblica (o asimmetrica).

Come funziona? L'ECC (acronimo di Elliptic Curve Cryptography) si basa sulla teoria della curva ellittica che può essere utilizzata per creare chiavi crittografiche più veloci, piccole ed efficienti. I sistemi a chiave pubblica come ECC utilizzano un processo matematico per unire due chiavi distinte e utilizzare ciò che ne risulta per crittografare e decrittografare i dati. Una è una chiave pubblica che può essere condivisa, l'altra è una chiave privata nota solo all'utente. Questo tipo di crittografia è ritenuto altamente sicuro.

Esiste qualche servizio che utilizza un sistema di crittografia a curva ellittica? NordLocker è tra questi. Si tratta del primo strumento di crittografia dei file end-to-end al mondo con un cloud privato, che ha fatto della privacy e sicurezza dell'utente il suo punto portante. Con NordLocker, la chiave segreta generata dall'ECC non viene mai mostrata ed è a sua volta crittografata con sistema XChaCha20-Poly1305-IETF direttamente dal dispositivo. Insomma: una doppia protezione per ottenere uno tra i più alti standard di sicurezza.

NordLocker: come avviene la crittografia dei file

Ogni utente è fornito di una sorta di vault, una cartella crittografata: ogni dato aggiunto al suo interno, viene protetto da crittografia. È sufficiente trascinare e rilasciare un file al suo interno e NordLocker fa tutto automaticamente. Una delle funzionalità più interessanti, però, è la possibilità di condividere in completa sicurezza questi file crittografati. Come? Concedendo al destinatario l'accesso al vault attraverso un sistema di chiavi pubbliche e private.

Tra i passaggi principali per iniziare a utilizzare NordLocker c'è la creazione di una password principale che, attraverso il sistema Argon2id, viene utilizzata per crittografare e decrittografare la chiave segreta, E accedere, quindi, in totale sicurezza ai propri file. Questa password, così come tutto ciò che viene conservato all'interno del vault, è completamente privata e nemmeno NordLocker - che segue una rigorosa politica zero-knowledge - memorizza alcun dato. Si tratta, perciò, di una soluzione perfetta per mantenere al sicuro qualsiasi file, lontano da sguardi indiscreti.

Potrai accedere ai tuoi dati in modo sicuro ovunque tu sia: ti basterà sincronizzarli su tutti i dispositivi e piattaforme collegati al tuo account. I dati dell'utente vengono sottoposti a costante backup e protetti da accessi non autorizzati o malware. Fino al 30 novembre, è attiva l'offerta Cyber Month. Un mese intero dedicato alla sicurezza in rete, in cui NordLocker sconta tutti i suoi piani annuali.

Ad esempio il piano Personal Plus da 2 TB è in promozione al prezzo di 6,99 euro al mese, con un risparmio del 53%. Il più economico è Personal 500 GB a 2,99 euro al mese, ma le funzionalità sono più limitate. Esiste anche un piano gratuito con 3 GB di spazio disponibile: perfetto per testare le funzionalità di NordLocker e decidere in seguito se continuare a beneficiare della sua impeccabile sicurezza d'archiviazione. Tutti gli sconti, le offerte e le promozioni sono disponibili sul sito web ufficiale cliccando questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.