Cosa succederà al Bitcoin? Il quarto halving si avvicina

Il quarto halving del Bitcoin si avvicina. La procedura, che si ripete ogni quattro anni portando al dimezzamento della ricompensa garantita dal mining, nelle precedenti edizioni ha dato il via a un periodo di forte crescita per la criptovaluta che, già nel primo trimestre dell'anno, ha registrato un notevole incremento del suo valore (oltre +60%). In attesa del prossimo halving, in programma nella seconda metà di aprile, cresce l'interesse sui Bitcoin e, di riflesso, sul mondo delle criptovalute.

Chi ha già deciso di investire in Bitcoin e in criptovalute deve ora trovare la piattaforma giusta: un punto di riferimento assoluto per il settore e per milioni di utenti è Coinbase, piattaforma con cui è possibile accedere alla compravendita di decine e decine di criptovalute oltre che a tanti asset digitali. Per scoprire le caratteristiche del servizio e creare un nuovo account è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Coinbase.

Cosa succedere ai Bitcoin nei prossimi mesi?

Questa domanda rappresenta uno dei più grandi interrogativi dei mercati finanziari in questo momento. Dopo la forte crescita e il nuovo record storico registrato dal Bitcoin nel corso del primo trimestre del 2024, in questo momento c'è una situazione di attesa, in vista del prossimo halving programmato nella seconda metà di aprile.

Molti investitori stanno provando a giocare d'anticipo, cercando di acquistare oggi più Bitcoin possibili. Altri, invece, credono meno alle possibilità di crescita di questa criptovaluta a seguito dell'halving. Il "mistero" sarà risolto soltanto nel corso dei prossimi mesi. Dopo l'halving, nelle tre precedenti occasioni (2012, 2016 e 2020), il Bitcoin ha sempre registrato una fortissima crescita del suo valore. Staremo a vedere cosa succederà questa volta.

Per chi ha deciso di puntare sul Bitcoin e su altre cripto, ricordiamo, la piattaforma di riferimento a cui affidarsi in questo momento è Coinbase.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi. Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



