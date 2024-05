Cosa succede al Bitcoin? Gli scenari post halving per il futuro della cripto

Queste settimane rappresentano un momento cruciale per il futuro del Bitcoin. Il quarto halving di fine aprile, infatti, ha aperto una nuova stagione per la criptovaluta. Nelle tre precedenti edizioni (2012, 2016 e 2020), dopo l'halving, procedura che porta al dimezzamento delle ricompense per il mining, il valore del Bitcoin è cresciuto in modo significativo.

Tale crescita non è stata immediata ma è arrivata nelle settimane e nei mesi successivi. Per il momento, il Bitcoin sta seguendo un andamento "prevedibile" e relativamente stazionario. Le cose, però, potrebbero cambiare a breve, con un'accelerazione che potrebbe premiare chi sta scegliendo oggi la criptovaluta.

Chi ha deciso di puntare sulle criptovalute, per investire nella compravendita di asset digitali, può puntare su Coinbase, piattaforma di riferimento del settore. Per iniziare a creare il proprio portafoglio digitale è sufficiente collegarsi al sito di Coinbase tramite il box qui di sotto.

Come sta cambiando il valore del Bitcoin

Il valore del Bitcoin, attualmente, viaggia intorno ai 58.000 euro, ben al di sotto del record registrato nelle ultime setitmane ma molto al di sopra rispetto ai valori medi del 2022. Al momento, gli effetti dell'halving non si vedono ancora.

Gli scenari futuri sono sostanzialmente due: una forte crescita nel corso della fine della primavera e dell'estate che potrebbe far segnare un nuovo record oppure una situazione stazionaria (o magari una leggera crescita).

C'è anche da considerare un possibile (o sarebbe meglio dire improbabile, considerando il comportamento passato della criptovaluta) calo netto. Maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.

Nel frattempo, chi ha deciso di puntare sulle criptovalute può affidarsi a Coinbase, piattaforma di riferimento del settore. Per iniziare a utilizzare il servizio è sufficiente creare un account, collegandosi al sito ufficiale tramite il box qui di sotto, in modo da poter accedere subito a decine di asset virtuali.





