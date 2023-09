Cosa puoi vedere con NOW a partire da 6,99 euro al mese

Se stai cercando un servizio di streaming che offra una vasta gamma di contenuti a un prezzo conveniente, non cercare oltre: NOW è qui per soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento. A partire da soli 6,99 euro al mese, puoi accedere a un mondo di serie TV internazionali, show di successo, film e sport in streaming. Ecco cosa puoi aspettarti da NOW.

NOW: tutti i contenuti a cui puoi accedere

Se sei un amante delle serie TV, sarai felice di scoprire che NOW offre una vasta selezione di titoli di successo. Puoi guardare tutti gli episodi del fenomenale "The Last of Us", l'acclamata "Gomorra" e il pluripremiato "Succession". Queste serie ti terranno incollato allo schermo e ti faranno vivere emozioni intense.

Non mancano però gli show di intrattenimento come le avventure culinarie di Alessandro Borghese in "4 Ristoranti" e, a partire da ieri, non perderti la nuova edizione di "X Factor". Con NOW, sei sempre al passo con gli show di cui tutti parlano.

E se sei anche un cinefilo, NOW ti permette di accedere al grande cinema comodamente da casa tua. Potrai vedere blockbuster come "Black Adam", "Don't Worry Darling" e, a partire dal 26 dicembre, "Super Mario Bros. - Il film". Preparati a un'esperienza cinematografica di prim'ordine.

Infine, lo sport: puoi goderti la UEFA Champions League con ben 121 partite su 137, il calcio europeo, 3 partite su 10 a giornata di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C. Inoltre, avrai accesso a tutte le emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP e molto altro ancora.

NOW è il servizio di streaming che mette il tuo intrattenimento al primo posto. Con un catalogo vasto e diversificato, puoi essere sicuro di trovare sempre qualcosa di interessante da guardare, indipendentemente dai tuoi gusti.

E con prezzi a partire da 6,99 euro al mese, NOW offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Non perdere l'opportunità di accedere a un mondo di intrattenimento di alta qualità.

