Cosa guardare su Disney+ a marzo 2025: ecco i 3 migliori titoli

Marzo è un mese di novità importanti in casa Disney+. In questi ultimi giorni tutti i riflettori sono accesi sui primi episodi spettacolari di Daredevil - Rinascita, ma ci sono tanti altri contenuti importanti in arrivo, su tutti il sequel di Oceania e O'Dessa, il film originale Searchlight Pictures.

Per vedere tutte le novità Disney+ di marzo 2025 occorre sottoscrivere uno dei piani di abbonamento della piattaforma streaming. Il più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese senza alcun vincolo.

Daredevil - Rinascita

L'avvocato Matt Murdock continua a lottare per la giustizia, mentre l'ex criminale Wilson Fisk si candida per diventare il nuovo sindaco di New York. I due, inevitabilmente, entreranno in rotta di collisione. La serie tv Marvel con protagonisti Charlie Cox e Vincent D'Onofrio ha debuttato lo scorso 4 marzo su Disney+, segnando il miglior esordio per la piattaforma nel 2025. In totale in questa prima stagione sono previsti 9 episodi.

Oceania 2

Il sequel di Oceania fa il suo debutto in streaming sulla piattaforma Disney+, dopo aver totalizzato oltre un miliardo di guadagni ai botteghini nel 2024 (terzo maggior incasso a livello mondiale lo scorso anno, ndr). Sceneggiato da Jared Bush, Bek Smith e Dana Ledoux Miller, per la regia di Dave G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, il film è ambientato tre anni dopo gli eventi di Oceania, con al centro della storia sempre Vaiana alle prese con l'esplorazione di nuove isole del suo continente. Oceania 2 sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 12 marzo.

O'Dessa

Una ragazza di campagna, alla ricerca di un prezioso cimelio di famiglia, raggiunge una città pericolosa. Il destino vuole che proprio qui trovi il suo unico vero amore. O'Dessa è un film originale Searchlight Pictures, che poggia sia su un'ambientazione suggestiva che su una colonna sonora coinvolgente, per un'esperienza cinematografica unica nel suo genere. Ideato e diretto da Geremy Jasper, sarà disponibile a partire dal prossimo 20 marzo.

