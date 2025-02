Cosa guardare a febbraio su Disney Plus? Scopri le ultime novità per il catalogo

Il catalogo di Disney+ continua a crescere e il mese di febbraio non fa eccezione. Gli utenti della piattaforma di streaming, infatti, nel corso del secondo mese dell'anno registreranno una lunga serie di novità per quanto riguarda i contenuti disponibili.

Le novità di febbraio 2025 su Disney Plus

Il mese di febbraio 2025 è iniziato con diverse novità per la piattaforma di streaming, che si sommano a tutti gli altri contenuti in catalogo. Tra i nuovi contenuti disponibili troviamo la sesta stagione di The Kardashans.

Da segnalare anche Win or Lose, prima serie originale di Pixar, che sarà disponibile a partire dal prossimo 19 di febbraio nel catalogo di Disney+.

Un'altra interessante novità per gli utenti è la serie inedita A Thousand Blows che ci porterà nell'Inghilterra di fine 800, con una fotografia delle aree più malfamate di Londra e dell'East End. La serie arriverà il 21 febbraio.

Bisognerà attendere il prossimo 26 di febbraio, invece, per la quarta stagione di Abbott Elementary. I nuovi episodi andranno ad affiancarsi a quelli delle stagioni precedenti.

